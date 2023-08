Plus de 200 aînés étaient au rendez-vous, le 24 juin, pour fêter la St-Jean à la salle paroissiale du Sacré-Coeur. Vêtus fièrement de vert et de blanc, ils provenaient des clubs de la région du Niagara et de Hamilton (Club Renaissance de Welland, Club sourire de Niagara Falls, Centre des aînés francophones de Port Colborne, Club des Bons vivants de St. Catharines ainsi que les clubs de l’âge d’or de Hamilton et de Cambridge).

Cette activité était offerte gratuitement grâce à des partenariats avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), le programme Nouveaux Horizons, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) et la paroisse Sacré-Coeur.

La présidente du Club Renaissance, Muriel Thibault-Gauthier et son conseil de direction, avaient décoré la salle pour l’occasion et accueillaient à bras ouverts leurs invités sur des chansons et de la musique entraînantes.

Après le délicieux barbecue cuisiné par le chef Paul, Carol-Lynn DeBlois du CSCHN a animé un atelier sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance. Cette présentation a suscité beaucoup d’émotions et de témoignages vibrants de la part des aînés. Ensuite, divers jeux tels que le bingo, les cartes ou les poches ont suscité énormément de rires, de partages, de joie, d’échanges, de sourires, d’amitié et de retrouvailles.

Le père Guy Bertin, curé de la paroisse Sacré-Cœur, a toujours à coeur les activités de la communauté francophone du Niagara. Il s’est impliqué corps et âme dans l’organisation de l’événement et a aussi fait don de la salle paroissiale pour tenir l’activité. Enfin, il a animé de façon extraordinaire une messe de la St-Jean-Baptiste qui a touché profondément les aînés.

« Nous avons vraiment été des rayons de soleil pour souligner en grand la fête St-Jean », conclut Muriel Thibault-Gauthier, en faisant référence au travail au conseil du club Renaissance.

La célébration s’est terminée en soirée avec le cadeau du maire de la municipalité, Frank Campion, qui avait organisé l’illumination du pont du canal Welland en vert et blanc, couleurs de la francophonie ontarienne.