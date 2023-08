Alexia Grousson

The Ontario Coalition for Better Child Care (OCBCC), ou la coalition ontarienne pour de meilleur services éducatifs à l’enfance en français, est un organisme à but non lucratif crée depuis 1981 pour défendre les droits des services de garde à l’enfance afin qu’ils soient tous accessibles, abordables, de bonne qualité et à but non lucratif en Ontario.

OCBCC met en place plusieurs campagnes d’action depuis ces dernières années, dont celle intitulée Worth more!. Elle consiste à sensibiliser la population à la crise de la main d’œuvre à laquelle les services de garde de l’Ontario sont actuellement confrontés. La dernière journée d’action a été organisée le 20 juin. De nombres centres de garde situé de partout dans toute la province ont répondu présents à l’événement, dont les six garderies de La Boite à soleil.

« La Boîte à soleil a pris la décision de participer au Programme pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (PPAGJE), car nous savions que rendre les services de garde plus abordables changerait la vie des enfants et des familles. Nous travaillons ensemble à bâtir ce programme pancanadien parce que nous croyons que tous les enfants et toutes les familles ont droit à des services éducatifs et de garde à l’enfance de qualité. Nous sommes emballés de voir que, comme d’autres familles ailleurs dans la province, vos frais de garde ont diminué substantiellement suivant le déploiement du PPAGJE.

Et maintenant, il faut réfléchir aux façons de continuer de bâtir et de soutenir notre secteur au cours des prochaines années. Pour y arriver, les décisionnaires de l’Ontario doivent comprendre qu’il faut financer suffisamment les services de garde, avoir une stratégie de main-d’œuvre qui permet de verser des salaires décents aux éducatrices et aux éducateurs et se doter d’un plan d’expansion public robuste pour augmenter le nombre de places en services de garde.

La pénurie de personnel en services de garde, en raison des faibles salaires versés dans le secteur, menace l’accès des familles aux services de garde. Partout en Ontario, les garderies ferment des groupes et limitent les inscriptions, faute de pouvoir conserver leur personnel. Il est important de se serrer les coudes en tant que communauté et d’utiliser notre voix pour attirer l’attention sur ces enjeux pour le bien de nos enfants et de notre personnel, des familles dans nos communautés qui attendent une place en garderie et des générations futures », lit-on dans la lettre envoyée aux familles par Christina Clark, directrice générale à La Boîte à soleil.

Sur le site d’OCBCC, des outils sont mis à dispositions pour prendre part aux actions comme des modelés de lettres et de communications, des affiches ou encore des flyers. Certains de ces outils ont été utilisé par les six garderies de La Boite à soleil, comme le montre les photos.

Photo: Des éducatrices participant à la journée de l’action.