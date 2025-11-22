Alexia Grousson

L’Association canadienne-française de l’Ontario – Régionale Hamilton (ACFO-Hamilton) a tenu, récemment, son assemblée générale annuelle, réunissant ses membres en ligne pour dresser le portrait d’une année marquée par un engagement communautaire soutenu et une présence accrue dans l’espace francophone local.

La rencontre s’est ouverte sur un moment de recueillement en hommage aux quelque 10 000 résidents de Hamilton qui ont servi au cours de la Première Guerre mondiale, soit environ 10 % de la population d’alors. « Nous n’oublierons jamais », a rappelé le trésorier de l’organisme, Michael Norris, soulignant l’importance de la mémoire collective dans la vie associative.

Puis, la présidente Sonia Macaluso a mis en avant le rôle essentiel du bénévolat et de la mobilisation citoyenne. « Ce n’est pas qu’un bilan, c’est une histoire d’amour francophone, écrite à plusieurs mains tout au long d’une année d’initiatives portées par et pour notre communauté », a-t-elle affirmé.

Elle a insisté sur la nécessité de multiplier les espaces de rencontre, de solidarité et de reconnaissance, et rappelé que la francophonie locale continue de se renforcer grâce aux liens tissés entre ses membres. Mme Macaluso a aussi souligné que l’ACFO-Hamilton demeure un acteur clé du dialogue interculturel et de la promotion du français dans la région.

Sur le plan financier, Michael Norris a présenté un rapport marqué par la rigueur et la prudence. « Grâce à une planification budgétaire judicieuse et à une gestion responsable de nos ressources, nous terminons l’exercice 2024-2025 avec un excédent net de 4168,64 $. Ce résultat témoigne de notre stabilité financière et de notre capacité à poursuivre notre mission de valorisation de la francophonie locale », a-t-il déclaré.

L’assemblée a également permis de revenir sur les réalisations de l’année. Parmi les moments forts, l’ACFO-Hamilton a orchestré la célébration du Jour des Franco-Ontariens sur le parvis de l’hôtel de ville, un rassemblement festif auquel ont participé environ 150 élèves, représentants politiques et membres de la communauté. L’organisme a aussi organisé deux dîners-réseautage ainsi qu’une conférence sur la participation citoyenne, en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la Fédération des communautés francophones et acadienne.

La collaboration entre organismes est demeurée une priorité, notamment à travers quatre rencontres de l’Interagence, un espace qui facilite les échanges, renforce les partenariats et oriente les initiatives locales. L’ACFO-Hamilton a également multiplié les projets liés au Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, dont des activités de sensibilisation aux réalités autochtones et la projection d’un documentaire consacré au continent africain, suivie d’une conférence avec sa productrice.

L’année a été marquée par un engagement soutenu dans la vie communautaire, grâce à une présence régulière de l’association auprès de ses partenaires et dans les événements locaux, contribuant à maintenir la vitalité du réseau francophone.

L’AGA s’est conclue par l’élection du nouveau conseil d’administration. Sonia Macaluso et Arwinder Kaur ont été reconduites dans leurs fonctions, tandis que Tracie Daigle s’est jointe au groupe. La gouvernance de l’ACFO-Hamilton est désormais assurée par Geneviève Boily-Larouche, Tracie Daigle, Arwinder Kaur, Sonia Macaluso, Michael Norris et Daniel Ogolong.

Photo : Sonia Macaluso