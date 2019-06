Le 6 juin 1944, à 6 h 30, les Alliés posaient le pied en Normandie dans le cadre d’une des opérations militaires les plus considérables de l’histoire. C’était il y a 75 ans, et les derniers témoins de cette aventure sont aujourd’hui nonagénaires, voire centenaires. Les diverses commémorations du débarquement qui ont eu lieu de par le monde sont donc les dernières d’importance dont la plupart d’entre eux auront été témoins.

Hamilton n’a pas été en marge des cérémonies. Il eut été surprenant que ce soit le cas : après tout, le NCSM Haida, un navire-musée appartenant à Parcs Canada et qui y est amarré en permanence, a été construit au milieu de la guerre et a participé à l’opération Overlord, nom de code désignant l’ouverture d’un front dans le nord de la France et dont le débarquement en Normandie constitua la première phase.

C’est ainsi que le mercredi 5 juin, le public était invité à participer à une cérémonie en la mémoire de cet événement capital. Avec en toile de fond le NCSM Haida, civils, militaires en service et vétérans se sont rassemblés et ont écouté divers intervenants.

Au début de la cérémonie, Richard Alway, président de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, a brossé un portrait de la bataille et l’a située dans les circonstances de l’époque. Devant une assistance qui comprenait plusieurs descendants de combattants, il a comparé l’histoire d’une nation à la mémoire d’un individu : dans un cas comme dans l’autre, se souvenir du passé confère contexte et signification au présent.

Le capitaine Tim O’Leary lui a succédé au micro. Il a longuement évoqué le courage de ces soldats qui, pendant la guerre, ont surmonté une peur légitime face à un ennemi féroce. Sarah Simpson, agente d’interprétation sur le NCSM Haida, a de son côté parlé de son expérience sur le bateau, de ce que cela représente pour elle d’être en contact avec l’histoire et d’avoir l’occasion de rencontrer ceux qui l’ont vécu.

Peter Ward

En 1963, lorsqu’il fut retiré du service, le NCSM Haida aurait pu être envoyé à la ferraille si ce n’eut été de la volonté d’un petit groupe de passionnés d’histoire militaire dont Peter Ward est le dernier survivant. À près de 90 ans, M. Ward n’a pas perdu de sa verve et, dernier invité d’honneur à prendre la parole, il a régalé l’assistance de plusieurs anecdotes relatives au bateau et aux efforts entrepris pour le conserver.

Au cours de la soirée, les participants ont pu visiter le navire et se joindre aux diverses activités qui se sont conclues 30 minutes passées minuit, soit exactement au même moment où, en France, d’autres commémorations prenaient le relais, au petit-matin celles-là dû au décalage horaire.

Le Canadian Warplane Heritage Museum de Hamilton n’a pas non plus été en reste. Jeudi après-midi, trois avions d’époque, soit un Avro Lancaster, un B-25 Mitchell et un Douglas C-47 Dakota, ce dernier ayant participé aux combats du 6 juin 1944, ont décollé de l’Aéroport international John C. Munro. Rejoints quelques instants plus tard par d’autres appareils, ils ont survolé divers points de la ville, question de rendre hommage aux pilotes et parachutistes engagés dans les combats en ces instants fatidiques de la Seconde Guerre mondiale.

PHOTO: Le capitaine Tim O’Leary, de la Marine royale canadienne, s’adresse à l’assistance.