Toronto, le 29 mai 2019 – Fiers de leur appartenance à la culture francophone, les élèves des écoles Champlain et Confédération fréquenteront dès septembre l’École Franco-Niagara à Welland. Lors de leur réunion du mois de mai, les élues et les élus à la table du Conseil ont voté en faveur de ce nom pour représenter l’école actuellement en construction à Welland.

À la suite d’une vaste consultation menée auprès des élèves, des parents et des membres du personnel, le choix s’est porté vers un nom qui reflète l’histoire et la culture du Niagara qui accueille des francophones de tous horizons depuis des décennies. La ville de Welland est d’ailleurs l’un des bastions de la francophonie ontarienne dans le sud de l’Ontario, alors que son nombre d’habitants d’expression française dépasse la moyenne provinciale per capita. De plus, la région est remplie de richesses naturelles et de joyaux patrimoniaux dont toutes et tous sont fiers, ce qui explique la volonté d’inclure le mot « Niagara » dans le nom du nouvel établissement.

En construction depuis l’été dernier, l’École Franco-Niagara réunira sous un même toit les élèves des écoles Champlain et Confédération dès septembre prochain. L’édifice du 670, avenue Tanguay à Welland pourra accueillir plus de 300 élèves de la maternelle à la 12e année en plus d’héberger la garderie La boîte à soleil.

SOURCE: Conseil scolaire Viamonde

PHOTO: L’École Franco-Niagara en construction