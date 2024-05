Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH), en collaboration avec le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a organisé un Forum jeunesse en avril dernier à la bibliothèque de Hamilton.

« Nous avons commencé la formation Génération Francos-Influenceurs (GFI) en septembre dernier et elle se termine avec ce Forum jeunesse. L’ensemble des activités proposées a permis de former des jeunes de 12 à 17 ans sur la création de contenu numérique afin d’améliorer les services en français existants sur les réseaux sociaux et d’en créer de nouveaux. L’autre objectif était de donner un meilleur accès à la communauté aux nouveautés locales tout en essayant de diminuer les barrières sociales liées à l’intégration », résume Julie Jardel, directrice générale du CFH.

Plus de 80 élèves qui fréquentent les écoles secondaires Georges-P.-Vanier et Mère-Teresa ont participé aux ateliers offerts.

Le premier atelier, donné par William Burton de l’organisme Le Réveil, a abordé, entre autres, le leadership et l’importance du développement de soi.

L’atelier qui a suivi, présenté par le CSCHN, portait sur l’importance des relations saines avec son entourage. « Le Centre de santé a abordé plusieurs aspects enrichissants tels que la définition d’une relation saine, du consentement, de l’importance des relations sociales, de la communication et de la confiance en soi. De plus, les signes qui permettent de reconnaître la violence verbale, physique ou émotionnelle, la cyber violence ou encore la traite des personnes ont été évoqués », rappelle Mme Jardel.

Au cours du Forum, la danseuse autochtone Makhéna Guérin a effectué une prestation artistique avec des cerceaux. Par le biais de la danse, cette dernière a mis en valeur son identité francophone et autochtone. Lorsqu’elle s’est adressée aux participants, elle a parlé de l’importance de trouver, naviguer et exprimer qui l’on est à travers la culture et l’art.

Le Forum s’est terminé par une discussion franche et fructueuse. Les élèves, répartis en huit groupes de dix personnes autour des tables, devaient répondre à des questions telles que : Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ta vie de francophone? Quels sont tes défis pour vivre une relation saine? Quels sont les programmes artistiques et culturels que tu aimerais voir dans la communauté? Comment promouvoir la culture, le respect et l’égalité dans tes relations et avec la communauté?

Les réponses ont été ensuite compilées dans un rapport et il est ressorti de cette consultation que les jeunes aimeraient particulièrement avoir plus de techniques pour mieux gérer leur stress et que les campagnes de sensibilisation fassent valoir ce qui est sain et égalitaire.

D’autres participants ont suggéré l’idée de mettre plus en avant des modèles de réussite parmi la communauté et d’organiser davantage d’événements sportifs et artistiques pour faire des « connexions » communautaires.

« Je suis très impressionnée par l’intérêt des élèves et leur participation active à ce Forum. Ils tiennent vraiment à s’impliquer. Ils étaient inspirés et inspirants. Bien que la formation soit terminée, nous continuerons de créer du contenu numérique pour partager ce qui se passe dans la communauté francophone », conclut Mme Jardel.

Photo (CFH) : William Burton a donné une formation sur le leadership.