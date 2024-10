Alexia Grousson

Au Canada, le 1er octobre est la Journée nationale des aînés. C’est une occasion de célébrer et de reconnaître les contributions des aînés à nos familles, nos communautés et notre société. Qu’il s’agisse d’un parent, d’un collègue, d’un voisin ou d’un ami, il existe de nombreuses façons de les remercier pour leur contribution et de leur montrer à quel point ils sont appréciés.

Pour témoigner du respect et de la gratitude à l’égard de ces personnesqui font partie de nos vies, le club Renaissance de la paroisse Sacré-Cœur de Welland a organisé une marche en leur honneur.

« L’idée est venue après une réunion des clubs membres de la section Sud-Ouest de la FARFO. Nous nous sommes demandé pourquoi nous n’organiserions pas une marche pour les aînés en geste de solidarité le 1er octobre. Tout le monde a aimé cette idée et nous l’avons concrétisée en envoyant une invitation aux autres clubs d’aînés de la région », précise Muriel Thibault-Gauthier, présidente du club Renaissance.

Le rendez-vous était donné à la salle paroissiale du Sacré-Cœur. Aux côtés de Suzanne Giroux, vice-présidente de la FARFO régionale du Sud-Ouest, Mme Gauthier a accueilli les participants dans une ambiance musicale. Plusieurs aînés du club et d’autres membres de la communauté étaient présents.

« Nous sommes allés marcher dans les rues autour de l’église. Nous étions à la queue-leu-leu, ce qui me rappelle de bons souvenirs lorsque j’étais directrice d’école. Plusieurs aînés étaient à mobilité réduite mais ont quand même voulu participer. D’autres avaient des cannes ou se sont épaulés. Nous faisions du bruit en marchant pour montrer que les aînés sont là et qu’ils ont bien une place visible dans la communauté », ajoute Mme Thibault-Gauthier.

Après plus de 45 minutes de marche, avec plusieurs pauses pour s’adapter à leur rythme, les participants ont été récompensés par une crème glacée et un rafraîchissement. Ils ont aussi chanté et dansé pour clôturer cette belle activité.

« C’était vraiment plaisant, simple et facile. Les aînés étaient tellement contents que l’activité, qui devait durer une heure, en a finalement duré trois. Ils ne voulaient pas partir. Ils ont fraternisé et socialisé. Certains ont tellement aimé qu’ils se sont joints à notre club. Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre avec cette activité, mais la participation a été au-delà de mes attentes. Cela me fait chaud au cœur », conclut la présidente du club Renaissance.

Tout au long de l’année, témoignons-leur de la reconnaissance. Il peut s’agir d’un simple « bonjour » ou « merci », d’une visite de courtoisie ou d’un appel. Ce peut être aussi une aide plus pratique telle que les aider avec leurs emplettes, certaines tâches manuelles ou simplement se promener avec eux.

Photo (Muriel Thibault-Gauthier) : Des membres du club Renaissance ont marché ensemble pour célébrer la Journée nationale des aînés.