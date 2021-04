Cancellée en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, Épelle-moi Canada (EMC) reprenait virtuellement son concours régional d’épellation en français le 24 avril par le biais du campus virtuel immersif de l’organisme.

Cette activité a rassemblé les jeunes de 6 à 14 ans des régions de London, Cambridge, Halton-Peel, Toronto et Durham pour déterminer des finalistes qui participeront au championnat national. Il s’agit d’une première expérience en virtuelle pour le concours national.

Les compétitions ont eu lieu dans l’auditorium principal du Campus virtuel immersif pour les cycles primaire, moyen et intermédiaire. La journée a débuté par l’interprétation de l’hymne national suivi par une présentation vidéo de messages de quelques partenaires et commanditaires tels que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, le Collège Boréal et les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde.

Le Campus virtuel permet aux jeunes de participer au Concours d’épellation à partir de leur demeure dans un espace collaboratif où par le biais de leur avatar, ils peuvent parler, écrire, se déplacer et vivre des expériences réelles dans un univers réaliste et sécuritaire.

Les participants ont dû s’ajuster aux caprices de l’électronique et s’habituer au contexte d’un espace virtuel mais en général, les compétitions se sont bien déroulées. En fin de journée, ÉMC a couronné ses finalistes. Pour le cycle intermédiaire, il s’agit en ordre de Merrick Han de l’école Ronald-Marion (Durham), Jayan Mikanagu de l’école secondaire catholique Mgr-Bruyère (London), et Abdelrahman Kowa de l’école David-St-Jacques (Cambridge).

Pour le cycle moyen des régions de Toronto et Durham, félicitations à Nancy Nyabeyeu de l’école Ronald-Marion (Durham), École Ronald Marion, Tamilia Mouzarine de l’école Jeanne-Lajoie (Toronto), et Arthur Hulin de l’école catholique George-Étienne-Cartier (Toronto). Quant au cycle primaire pour ces régions, les finalistes sont Kella Mouzarine de l’école Jeanne-Lajoie (Toronto), Kendrick Wong de l’école d’immersion Cliffwood (Toronto), et Jocelyn Tshibuabua de l’école Antonine-Maillet (Durham).

Les gagnants du cycle moyen pour les régions de London, Cambridge et Halton-Peel sont Forsaint Eken Mouajou de l’école Carrefour des jeunes (Halton-Peel), Emmah Silvestre de l’école élémentaire l’Harmonie (Cambridge) et Nour Snani de l’école d’immersion Tomken Road Middle School (Halton-Peel).

Pour terminer ces compétitions, les trois champions du cycle primaire pour London, Halton-Peel et Cambridge sont Bradley Choi de l’école catholique René-Lamoureux (Halton-Peel), Dimitrios Lambrinos de l’école catholique Ste-Jeanne-d’Arc (London) et Nathan Schaller de l’école catholique St-Noël-Chabanel (Cambridge).

Le lendemain, une courte célébration présentée sur Facebook et YouTube a eu lieu sur le Campus virtuel durant laquelle les organisateurs ont remercié les bénévoles et les équipes régionales d’ÉMC, félicité les finalistes et tous les participants qui, à leurs yeux, sont tous ressortis gagnants du Concours d’épellation. Ils ont par la suite invité les jeunes à danser sur la chanson d’Abel Maxwell Ça va bien aller, sortie récemment.

Les gagnants de ces concours régionaux vont rejoindre ceux des neuf régions pour le Championnat national d’épellation qui aura lieu le 29 mai au campus virtuel immersif.

L’événement sera diffusé en direct sur les pages YouTube et Facebook d’Épelle-moi Canada.