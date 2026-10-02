À Hamilton, l’art se partage en français

Un programme artistique du Musée des beaux-arts de Hamilton s’ouvre désormais à la communauté francophone. Destiné aux personnes vivant avec des changements de mémoire ou un trouble neurocognitif et à leurs proches, l’initiative mise sur la création et les échanges pour favoriser les liens sociaux et le bien-être.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Un tableau posé devant soi. Une question toute simple. « Qu’est-ce que vous remarquez en premier? ». Puis, peu à peu, les mots viennent.

Au Musée des beaux-arts de Hamilton (MBAH), cette question peut être le début d’une conversation, d’un souvenir ou d’un moment de complicité. Proposé en anglais depuis 15 ans, le programme est maintenant accessible à la communauté francophone grâce au financement du Fonds d’investissement communautaire lié à la démence de l’Agence de la santé publique du Canada.

Les rencontres ont lieu chaque semaine à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Les personnes présentes, accompagnées d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un proche aidant, prennent le temps de faire connaissance avant de découvrir quelques œuvres choisies.

« Hamilton est une ville très diversifiée où l’on parle de nombreuses langues », explique Laurie Kilgour-Walsh, responsable des programmes et de l’apprentissage au MBAH. Selon elle, même si plusieurs services en français sont offerts aux personnes vivant avec des troubles de la mémoire ou une démence, il existe une lacune en matière de programmes artistiques.

Au fil des années, l’équipe a constaté que l’art permettait surtout de créer des liens. « Plutôt que de se focaliser sur les changements dans leur vie, les participants peuvent véritablement tisser des liens et passer un moment agréable. L’art est le point de rencontre qui nous rassemble », souligne Laurie Kilgour-Walsh.

Les participants sont encouragés à venir avec un membre de leur famille, un ami ou une amie. Ces proches participent aux discussions et aux activités afin que l’expérience soit vécue ensemble.

Une séance dure environ deux heures. À leur arrivée, les participants sont accueillis afin de prendre leurs repères et de se familiariser avec le groupe. La rencontre commence par l’observation de quelques œuvres du Musée présentées sous forme numérique. Il ne s’agit pas d’un cours d’histoire de l’art, mais d’une invitation à échanger.

« Dites-moi ce que vous remarquez d’abord sur le tableau? » peut demander l’animatrice. Un paysage peut ainsi faire surgir le souvenir d’un lieu déjà visité ou d’une expérience personnelle.

Après une pause-café ou thé, place à la création. Les participants peuvent réaliser une petite peinture ou un collage, étape par étape.

« Je ne pensais pas être capable de faire ça », rapportent parfois les membres du groupe, après leur création. Pour Laurie Kilgour-Walsh, ces réactions montrent l’importance d’offrir la possibilité d’essayer quelque chose de nouveau et de découvrir ses propres capacités.

L’offre francophone s’inscrit dans une démarche qui vise à réduire les obstacles à la participation. « Nous adaptons notre communication, l’aménagement de nos espaces et la nature de nos activités afin de mettre en valeur les forces de nos participants », explique-t-elle.

La langue constitue également un enjeu important. Pour certaines personnes, le français est la langue maternelle ou celle dans laquelle elles se sentent le plus à l’aise. Or, « avec la progression d’un trouble neurocognitif, les langues apprises plus tard dans la vie peuvent devenir plus difficiles à utiliser, proposer un programme dispensé en français permet donc de lever la barrière linguistique », souligne Mme Kilgour-Walsh.

« Moments artistiques » est gratuit et aucune expérience préalable en art n’est requise. Aucune preuve médicale n’est demandée à l’inscription.

Au-delà de l’art, l’initiative offre aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif un espace pour s’exprimer, créer et rester en lien avec leurs proches. Une façon de montrer que, malgré la maladie, il reste une place pour le plaisir, les échanges et les nouvelles expériences.

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BP :

Photo : Crayon en main, les participants explorent leur créativité, chacun à sa façon. (Photo : MBAH)