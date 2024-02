Alexia Grousson

Après quelques années d’absence à la suite des restrictions obligatoires infligées par la pandémie, la traditionnelle Foire scientifique était de retour à l’école élémentaire Sacré-Cœur de Welland.

« C’était une évidence pour moi de reprendre les foires. Non seulement parce que je suis passionnée par les sciences et les mathématiques, mais aussi pour tout le bien que l’interdisciplinarité de cet événement apporte au développement des élèves, que ce soit sur le plan scolaire ou social », commente la directrice de l’école, Michelle Lalonde.

Le mardi 23 janvier, 181 élèves de la 1re à la 8e année ont présenté une centaine de projets dans le gymnase de l’école, sous les yeux brillants des parents et de la communauté venus en grand nombre pour l’occasion.

« Pour les élèves des quatre premiers niveaux, il s’agissait de projets d’enquêtes et d’expériences. Quant aux élèves des niveaux supérieurs, ils pouvaient présenter leur initiative seuls ou avec un partenaire, et étaient évalués par des juges. Il n’y avait pas de thème à l’honneur, les jeunes étaient libres de choisir un projet selon leurs intérêts, leurs passions ou leur créativité.

« Notre Foire scientifique a permis aux élèves de présenter des projets impressionnants et de qualité suivant la démarche scientifique. Depuis novembre, ils ont travaillé fort sous la direction de leurs enseignants qui les ont encadrés dans l’exploration des sujets permettant le développement de l’esprit scientifique, la curiosité, la créativité, l’innovation, les intérêts et les compétences transversales à travers la francophonie », poursuit Mme Lalonde.

Les 12 juges étaient 10 élèves de 11e et 12e années ainsi que deux enseignants de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf. Ils avaient tous en commun leur passion pour les sciences et leurs notes étaient basées sur la démarche scientifique propre à chaque projet. À la fin de la journée, ils se sont réunis et ont mis en commun leurs évaluations afin de déterminer trois gagnants par niveau scolaire.

Les gagnants ont obtenu des prix en argent ainsi qu’un droit de participation à l’Expo-Science régionale de Niagara qui aura lieu à l’Université Brock en mars.

Félicitations à tous les gagnants!

Photo (EEC Sacré-cœur) : Une centaine de projets ont été présentés dans le gymnase de l’école.