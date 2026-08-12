Pascale Marchand nommée candidate des Verts de l’Ontario

Pascale Marchand, bien connue du milieu francophone de Hamilton, vient d’être nommée candidate des Verts de l’Ontario pour la circonscription de Hamilton Est–Stoney Creek pour la prochaine élection partielle.

Les francophones de la région ont pratiquement tous croisé Mme Marchand lors d’activités communautaires, que ce soit pour le Centre francophone Hamilton, l’ACFO, au lever du drapeau franco-ontarien en septembre, dans son poste d’adjointe de circonscription pour le quatrième arrondissement de la municipalité, etc. Pascale Marchand est toujours très active.

Arrivée de Trois-Rivières à Hamilton avec sa famille lorsqu’elle avait 7 ans, Pascale Marchand y a grandi et fait la majorité de sa scolarité dans les écoles françaises.

« J’aime ma communauté, et je suis prête à me battre pour la rendre plus accessible et plus accueillante pour tous. En ce moment, les gens sont à la recherche d’un gouvernement qui placera les gens et les endroits que nous aimons devant les entreprises et les milliardaires, a déclaré la nouvelle candidate des Verts Ontario. Avec le soutien de ma communauté, je suis prête à être leur porte-parole afin que nous puissions faire de l’Ontario un endroit où les gens peuvent s’épanouir chaque jour. »

Elle a utilisé son leadership autour des enjeux touchant les communautés locales francophones, autochtones et 2SLGBTQIA+. Elle a mobilisé la communauté pour le transport actif, la justice environnementale, le logement abordable et l’accessibilité pour tous.

Photo : Pascale Marchand, lors d’une levée du drapeau franco-ontarien à Hamilton (Crédit : archives Le Régional)