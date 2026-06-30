Portée par une croissance soutenue, l’ouverture de nouveaux centres et une vision stratégique renouvelée, La Boîte à soleil a connu une année 2025 particulièrement dynamique. Réunie en assemblée générale annuelle le 11 juin, la coopérative a également présenté ses priorités pour 2026, axées sur l’accompagnement, l’inclusion et la qualité.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, les membres de La Boîte à soleil ont dressé le bilan d’une année précédente marquée par le développement, l’amélioration des pratiques éducatives et l’élargissement de

La coopérative, dont la mission est d’offrir des milieux éducatifs sécuritaires, stimulants et entièrement francophones, a franchi plusieurs étapes importantes au cours des 12 derniers mois. Parmi les réalisations les plus significatives figure l’ouverture de deux nouveaux établissements : l’un à l’école Pavillon de la jeunesse à Hamilton et l’autre au centre Bridgeview, implanté au sein d’une école d’immersion française du District School Board of Niagara (DSBN).

Pour la présidente sortante du conseil d’administration, Geneviève-Renée Bisson, cette période restera associée à une évolution remarquable de l’organisme. Dans son message aux membres, elle a souligné l’engagement du personnel, l’arrivée de nombreuses recrues et la confiance renouvelée des parents qui confient chaque jour leurs enfants aux équipes éducatives.

La directrice générale, Christina Clark, partage ce constat positif. Selon elle, l’expansion vers de nouveaux territoires confirme le potentiel de l’organisation et témoigne de sa capacité à répondre aux besoins grandissants des communautés francophones. L’année écoulée a également été marquée par l’élaboration d’un nouveau plan stratégique destiné à orienter les prochaines étapes de son développement.

Au cours des derniers mois, plusieurs initiatives structurantes ont été mises en place. Sur le plan des ressources humaines, l’organisme a revu l’accueil des gestionnaires, modernisé sa documentation interne et offert des formations spécialisées en leadership ainsi qu’en pédagogie. Ces mesures visent à soutenir davantage les équipes et favoriser leur autonomie professionnelle.

Du côté des programmes destinés aux enfants, différents projets ont été bonifiés afin d’enrichir les expériences d’apprentissage. Le programme d’été s’est notamment élargi aux jeunes de six à huit ans, pour répondre ainsi à une demande croissante des familles. La refonte complète de l’énoncé de programme, désormais disponible sous forme vidéo, constitue également l’un des faits saillants de l’exercice.

L’organisation a aussi renforcé sa visibilité grâce à une présence accrue sur les réseaux sociaux, à sa participation à divers événements communautaires ainsi qu’à son implication dans les célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Cette année de progrès s’est accompagnée de plusieurs distinctions. La Boîte à soleil a notamment remporté pour une neuvième année consécutive le prix Readers’ Choice du meilleur service de garde décerné par Niagara This Week et La Tribune. Plusieurs membres du personnel ont également été honorés pour leur contribution exceptionnelle.

Les regards sont maintenant tournés vers 2026. Les responsables souhaitent poursuivre le déploiement de leur plan stratégique en mettant l’accent sur l’accueil des familles, l’intégration du personnel et le renforcement de l’expérience offerte dès l’entrée dans les centres.

Parmi les dossiers prioritaires figurent aussi l’amélioration des services alimentaires avec l’arrivée d’un nouveau chef, le recrutement international afin de soutenir la croissance des effectifs et la poursuite du développement d’une politique d’accessibilité favorisant l’inclusion.

Forte des résultats obtenus en 2025, La Boîte à soleil amorce donc l’année en cours avec confiance. Son objectif demeure d’offrir aux enfants francophones un environnement où ils peuvent grandir, apprendre et s’épanouir pleinement.

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Photo : L’équipe représentative des sept centres du Niagara lors d’une réunion. (Crédit : La Boîte à soleil)