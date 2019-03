Région après région, le concours Épelle-moi Canada convie les jeunes à se surpasser à l’épellation, un défi qui requiert de la mémoire et une bonne dose de courage. Il n’en faut pas moins pour apprendre des centaines de mots et se préparer à faire face au public.

C’était cette fois à l’école élémentaire L’Harmonie que la compétition du 24 mars s’est tenue. Y étaient présents des élèves qui, pour la grande majorité d’entre eux, venaient de Waterloo, Kitchener, Cambridge et Guelph, soit la région à laquelle était consacré ce concours local. Celui-ci constituait un bel échantillon de la communauté avec ses dix écoles représentées et ses bénévoles provenant d’horizons aussi divers que les deux conseils scolaires de langue française, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo, le Centre communautaire francophone de Cambridge et l’Association culturelle camerounaise de Kitchener-Waterloo.

La journée s’est déroulée sans anicroche, les jeunes du cycle primaire se livrant compétition en matinée et ceux du cycle moyen en après-midi. Seule ombre au table : une participation moins élevée que prévu au niveau intermédiaire, les quelques élèves de ce cycle, trop peu nombreux, ayant dû être joints à ceux de London. Cette déception aura cependant eu un bon côté puisque le rythme des compétitions a été plus léger et donc plus agréable pour les juges, habituellement soumis à roulement rapide et continu de concurrents qui ne leur laisse guère le temps de souffler.

Les élèves, les uns après les autres, se sont soumis au même exercice : monter sur le podium et épeler un mot soumis par les juges. Joie et déconvenue se succédaient jusqu’à ce que des finalistes se dégagent du lot. C’est ainsi que pour le cycle primaire, Natan Schaller (2e année, école Saint-Noël-Chabanel) a décroché la 1re place, Simon Ragno Weinstein (3e année, Kitchener-Waterloo Bilingual School) la 2e et Allison Cummins (2e année, école Cardinal-Léger) la 3e. Au cycle moyen, Melanie Kraus (5e année, école Saint-René-Goupil) a remporté la 1re place, Samuel Quiring (4e année, école L’Harmonie) la 2e et Christopher Ding (5e année, école L’Harmonie) la 3e.

Prix en argent, médailles et trophées ont été remis aux finalistes qui participeront également au championnat provincial-national du 5 mai à Toronto, le dernier grand rendez-vous d’Épelle-moi Canada 2019.

PHOTO: Les concurrents devaient épeler devant une assistance composée de parents et amis.

Les finalistes du cycle primaire : Allison Cummins, Natan Schaller et Simon Ragno Weinstein