C’est un rite qui fait partie de la culture de la région du Niagara : le 22 mars dernier, le canal Welland a – sans jeu de mots – ouvert ses portes pour une nouvelle saison de transport de marchandises. Avec une semaine d’avance sur l’année dernière, les navires ont donc pu commencer à s’engager sur le canal avec, bien sûr, les traditionnelles cérémonies tenues respectivement à St. Catharines et Port Colborne en l’honneur du premier bateau à faire le voyage vers le lac Érié ainsi que pour le premier à se déplacer en direction du lac Ontario.

C’est après des investissements d’importance que s’inaugure cette saison. La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent et les propriétaires de navires ont financé, dans la région des Grands Lacs, tout le long du fleuve et jusque dans le golfe du Saint-Laurent, des travaux de rénovation et des projets d’infrastructure à hauteur de 130 millions $ au cours de l’hiver. Le canal Welland a lui aussi bénéficié de ces fonds : au cours des deux prochaines années, l’écluse 8 sera améliorée et les portes qui se trouvent au nord de celle-ci, et qui datent de l’ouverture du canal en 1932, seront remplacées.

Environ 90 millions $ ont également été investis dans la modernisation des navires par leurs propriétaires et afin de les préparer à cette nouvelle saison de transport. Les bateaux doivent se soumettre à des inspections régulières qui entraînent souvent des mises à niveau mais les propriétaires cherchent aussi à les rendre plus efficients au plan énergétique et à effectuer maintes retouches pour éviter leur dégradation.

Environ 3000 bateaux empruntent chaque année le canal Welland. Le tonnage métrique total des cargaisons varie mais se calcule en dizaines de millions. Le grain, l’acier et divers minerais constituent les principales marchandises. Les frais de passage varient de 19 000 $ à 38 000 $ pour un navire avec une cargaison, dépendamment du type de bâtiment et de son tonnage. Pour les petits bateaux de passagers, le coût est de 1500 $ et de 320 $ pour les bateaux de plaisance.

Bien que le canal actuel date du XXe siècle, d’autres canaux l’ont précédé de sorte que cette étrange symbiose entre la terre ferme et le transport fluvial compte 200 ans d’histoire dans le Niagara. En 2019, le paysage et l’économie continueront d’être façonnés par ce trésor d’ingénierie.