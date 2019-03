Même les traditions les mieux ancrées se modifient tant soit peu au fil du temps. Depuis que Monique Vallée s’est fait couronner, il y a 62 ans, reine du Club LaSalle, la nature de ce concours a évolué et l’organisme a notamment choisi de le mettre en phase avec ce qui se fait dans les autres communautés culturelles. Ainsi, depuis quelques années, ce sont des ambassadeurs et ambassadrices qui se succèdent désormais pour représenter les francophones et, le samedi 23 mars, ils étaient six à être en lice pour ce titre.

Le Club LaSalle pouvait compter, pour une 19e année consécutive, sur l’appui du Centre communautaire Le Griffon dans la mise sur pied du gala. L’école secondaire Jean-Vanier a mis la main à la pâte de plusieurs façons, entre autres au niveau de l’animation, confiée aux étudiants Mickaël Girouard et Annabelle Boisclair, ainsi qu’en ce qui touche à l’ambiance avec la musique de l’orchestre de l’école.

C’est également de cette école que provenaient le garçon et les cinq filles, tous en 11e année, qui aspiraient à succéder à Benoit St-Aubin, l’ambassadeur 2018-2019. Mais avant d’affronter le public en soirée, les prétendants au titre ont eu droit à une journée pour se préparer. Les juges se sont entretenus dans le particulier avec tous pour mieux les connaître et une visite au salon de coiffure de même qu’au Butterfly Conservatory de Niagara Falls pour une session de photo a complété le portrait de ces quelques heures de fébrilité.

Le meilleur mais aussi le plus difficile restait cependant à venir car, après le souper offert au Club LaSalle, il restait encore à ces élèves à prendre la parole devant les convives. Après quelques mots de Benoit St-Aubin, venu boucler la boucle de son engagement en racontant les bons moments qui ont émaillé son mandat d’ambassadeur, et de Gino Guénard, président du Club LaSalle, qui a remercié ceux qui ont travaillé à l’organisation de la soirée, les candidats ont été invités à prendre la parole.

Raphael Longo fut le premier à se présenter à l’assistance pour évoquer l’impact qu’a eu l’école sur son développement personnel et sur son intégration dans la communauté francophone. Ariel Wendling a longuement fait état de son bénévolat et des qualités qu’elle estime posséder pour remplir les fonctions d’ambassadrice. Stéfanie Lacasse a raconté son parcours, décrit ses passions et expliqué comment le français enrichit sa vie. Brianna Troy a axé son discours sur son vécu et sur l’histoire de sa famille qui, dans les deux cas, se confondent avec le Club LaSalle, un organisme auquel elle souhaite à présent contribuer. Jaiden Bertrand a partagé vouloir vivre l’expérience d’être ambassadrice puisqu’elle fait déjà du bénévolat et que cela s’inscrirait dans une dynamique francophone qui fait sa fierté. Pour conclure, Emily Belleau a évoqué ses passe-temps et les responsabilités qu’elle endosse déjà au Club LaSalle.

Après que chaque candidat se soit fait poser une des questions pour lesquelles tous avaient pu se préparer ainsi qu’une question surprise, les juges se sont retirés à l’écart pour délibérer. Le jury était composé de Jo-Anne Thibodeau, conseillère pour le conseil scolaire MonAvenir, Gilles Groleau, membre du conseil d’administration du Club LaSalle, et Natalie Audette-Spina, enseignante à l’école élémentaire Immaculée-Conception.

Melinda Chartrand, présidente du conseil MonAvenir, a entretemps pris la parole pour mentionner que le nombre d’intéressés était supérieur au nombre de candidats présents, ce qui illustre la popularité du concours. Jean Chartrand, du Centre communautaire Le Griffon, a raconté plusieurs anecdotes du passé relatives au Club LaSalle avant de conclure : « C’est peut-être différent aujourd’hui de ce que c’était dans les années 1950, 1960 et 1970 mais la fierté est encore là. Donc, investissons dans notre jeunesse! »

C’est Ariel Wendling qui portera le flambeau de sa génération car c’est sur elle que s’est porté le choix du jury. Elle sera soutenue dans ses tâches d’ambassadrice par Raphael Longo qui lui fut adjoint comme remplaçant pour les activités où il lui sera impossible de se présenter. Félicitation et bonne chance à la nouvelle ambassadrice du Club LaSalle!

PHOTO – L’ambassadeur sortant (à l’extrême-gauche) Benoit St-Aubin en compagnie des candidats à sa succession : Stéfanie Lacasse, Ariel Wendling, Brianna Troy, Emily Belleau, Jaiden Bertrand et Raphael Longo