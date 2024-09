Richard Caumartin

Les membres et administrateurs du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) se sont réunis le lundi 23 septembre au site de Hamilton pour l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme. La rencontre, présidée par Ernest Ndabahagamye, marquait la fin de son mandat à la présidence du CSCHN.

Dans son rapport, M. Ndabahagamye a souligné l’importance du renforcement des partenariats, qui constitue la pierre angulaire des succès du CSCHN. « Les collaborations au sein du milieu communautaire sont cruciales et permettent d’unir nos efforts pour atteindre des objectifs communs », a-t-il affirmé. Au cours de l’année écoulée, l’organisme a partagé ressources, connaissances et expertises pour développer des programmes et améliorer des services, tout en valorisant les services en français. »

La directrice générale, France Vaillancourt, a ensuite présenté un aperçu des activités et avancées de la dernière année financière. La bonne nouvelle qui a réjoui les participants est l’obtention d’un nouveau financement provincial pour l’ajout d’infirmières praticiennes au sein des équipes Santé Ontario.

« Grâce à un investissement de plus de 2,1 millions $ pour l’équipe Santé Ontario Niagara et 2,2 millions pour le Greater Hamilton Health Network, le CSCHN a reçu des fonds pour un nouveau poste d’infirmière praticienne à Welland et Hamilton. Ces ressources visent à améliorer l’accès aux soins primaires », a confirmé Mme Vaillancourt. Elle espère que ces ajouts permettront d’éliminer les listes d’attente pour les services de soins primaires.

Un autre accomplissement significatif a été l’instauration d’un programme de prescription sociale destiné à lutter contre l’isolement, en particulier chez les aînés francophones.

« L’isolement est un facteur de risque important qui influe sur la santé physique et mentale », indique le rapport annuel. Depuis avril 2023, une programmation sociale a été mise en place à Welland, offrant des activités telles que des parties de cartes, des ateliers d’artisanat, des repas communautaires et des spectacles musicaux. Les retours des participants témoignent d’une amélioration de leur sentiment d’appartenance et de leur bien-être mental. Bien que le financement de ce programme ait pris fin en mars 2024, l’engagement de l’équipe est de poursuivre ces activités en réponse aux besoins de la communauté.

Enfin, le CSCHN a lancé son plan stratégique 2024-2027, axé sur des services de qualité, une cohésion communautaire et une croissance informée. L’assemblée s’est également conclue par l’élection de nouveaux administrateurs. Jonathan Demers (employé de TFO) et Elaine Pilgrim (retraitée) ont été élus par acclamation pour représenter la région de Hamilton, tandis qu’un poste pour Welland reste à pourvoir.

L’assemblée générale du CSCHN a mis en lumière les avancées notables réalisées au cours de l’année, tout en soulignant l’engagement continu de l’organisme envers la santé et le bien-être de la communauté. Grâce à des partenariats solides et à des initiatives innovantes, le CSCHN se positionne comme un acteur clé dans l’amélioration des services de santé et le soutien des populations vulnérables, annonçant un avenir prometteur pour tous.

Photos: Les membres du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara durant l’assemblée annuelle de l’organisme