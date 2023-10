Christiane Beaupré

Le centre d’éducation pour adultes francophones dans le Niagara – l’ABC Communautaire – a tenu son Assemblée générale annuelle (AGA) en ligne le lundi 18 septembre, et à laquelle ont participé une quinzaine de personnes. La présidence de l’assemblée a été confiée à Béatrice Groux alors que Yolande Lécuyer en était la secrétaire.

Présidente de l’organisme pour l’année 2022-23, Mme Lécuyer faisait ainsi le bilan de l’année qui se termine : ce fut « une année de défis à relever afin de poursuivre le travail important de l’ABC Communautaire au service de la communauté francophone et ses nombreux et nouveaux visages ». Afin d’accroître sa visibilité, y compris les services offerts, l’organisme a embauché il y a presque 10 mois une agente communautaire. Les résultats tangibles du travail de Ginette Giroux ont fait leurs preuves.

Les états financiers préparer par le comptable Raymond Tisi ont ensuite été présentés, puis adoptés à l’unanimité. Au 31 mars 2023, l’ABC Communautaire était en excellente situation financière. M. Tisi a fait remarquer que la différence de 8000 $ entre les dépenses et les revenus est attribuable à l’ajout d’une nouvelle employée (Ginette Giroux). « Chaque année, les choses changent. La situation financière de l’organisme à la fin de mars 2023 affiche un surplus de 99 000 $. » La firme comptable de M. Tisi a été mandatée pour effectuer la vérification du prochain exercice financier de l’organisme.

Puis, la directrice générale a présenté le rapport annuel de l’ABC Communautaire. « Il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à l’année dernière si ce n’est la nouvelle agente communautaire embauchée pour faire connaître nos programmes. L’embauche de Ginette Giroux au début du mois de décembre 2022 et de son travail dans les écoles pour accroître la visibilité de l’organisme a porté ses fruits.

« Elle a organisé plusieurs portes ouvertes à notre bureau. Dans le cadre de cette activité intitulée Nos talents d’ici, un artiste de la région venait faire une petite exposition en même temps que nous parlions de nos programmes, ce qui nous a permis d’augmenter la visibilité de nos locaux et de nos services », poursuit Mme Johnston. Le rapport annuel sera d’ailleurs disponible sur le site www.abccommunautaire.ca.

Mme Johnston a également présenté la programmation 2023-24 qui a été approuvée par l’assemblée. On y retrouve, entre autres, des formations en informatique, des cours de communication orale, de la formation en préparation à la suppléance, des ateliers ciblés (bibliothérapie, littératie en santé, formation Quickbooks et mise à niveau en français).

Période des élections

Les membres du conseil d’administration (CA) sont élus pour un an. Tous les postes du CA sont à pourvoir chaque année et ceux qui désirent se représenter peuvent le faire. C’est ainsi que Mme Johnston a demandé aux membres sortants Josette Aubourg, Wilfrid Desrosiers, Yolande Lécuyer, Louise Taillefer et Kettia Zéphir s’ils voulaient de nouveau faire partie du CA. Tous ont accepté. Deux autres personnes – Claude Leduc (avocat bientôt à la retraite) et Mélanie Cometti (directrice des Ressources humaines à La Boîte à soleil) ont manifesté leur intérêt. Après l’approbation des sept membres par l’assemblée, le conseil d’administration était complet. Au cours de la prochaine réunion du CA, en octobre, les divers postes seront attribués.

Photo : Linda Johnston, directrice générale