Richard Caumartin

Partout dans les régions de Hamilton, Niagara et Waterloo, les francophones sont sortis en grand nombre pour afficher leurs couleurs, le vert et le blanc, le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens. Devant les hôtels de ville des municipalités participantes, les intervenants de la communauté avaient organisé des levers du drapeau franco-ontarien avec la collaboration des Conseils scolaires MonAvenir et Viamonde.

Ces manifestations de fierté ont débuté à Cambridge le 24 septembre devant le centre communautaire francophone où les membres de l’organisme et ceux de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo s’étaient réunis pour le lever du drapeau franco-ontarien au son de Mon beau drapeau et Notre Place interprétés par un groupe d’élèves de l’École secondaire David-Saint-Jacques de Kitchener.

Parmi les invités, la députée fédérale de Waterloo, Bardish Chagger, qui s’exprime très bien en français. « C’est important pour moi d’être ici aujourd’hui parce qu’au Canada, nous avons deux langues officielles. Mes grands-parents sont venus ici de l’Inde, un pays où l’on ne parle pas le français mais où j’ai appris que pour bien s’intégrer, on doit être bilingue. Lors d’événements comme le Jour des Franco-Ontariens, il est important d’être présent et de travailler ensemble, avec tous les groupes francophones de Waterloo, Cambridge, Guelph ou en région parce que l’histoire des francophones ici est plus ancienne que la Charte des droits et libertés. »

Puis le 25 septembre, un autre lever du drapeau était organisé devant l’Hôtel de ville de Hamilton par l’ACFO et le centre francophone local. Les organisateurs ont aussi remis des prix d’engagement Franco 2023 à Naeemah Louis (Prix Jeunesse), Zenaba Mahamat Hadjar (Prix Jeune leader), Liliane Masengo Kabamba (Prix Bénévole), au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (Prix Partenaire communautaire) ainsi qu’à Lafortune Kangam (Prix Nouveau voisin). De nombreux élèves des écoles de langue française étaient de la fête qui s’est terminée en musique avec le groupe Beau Nectar.

Simultanément, à Thorold, c’est l’Interagence du Niagara qui coordonnait le lever du drapeau franco-ontarien devant les bureaux de la municipalité régionale. Environ 400 élèves sont venus des écoles des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde. Il y a eu des allocutions du président de la Région du Niagara, Jim Bradley ainsi que des maires de Welland et de Thorold.

Finalement, la communauté de Welland s’est rassemblée devant sa mairie pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens et afficher pleinement sa fierté, vêtue de vert et de blanc. La rencontre était animée par Muriel Thibault-Gauthier, présidente de Club Renaissance Sacré-Cœur.

« Le maire Frank Campion, accompagné de la conseillère Claudette Richard, a prononcé un discours en français. Il y avait une centaine de personne présentes dont la majorité était des aînés de la région. Nous sommes vraiment reconnaissants envers la municipalité de Welland de nous avoir invités à fêter ce jour si important pour nous, dans notre ville », confie Mme Thibault-Gauthier avec émotion.

Après les discours de M. Campion et de Mme Thibault-Gauthier, l’hymne national et celui des Franco-Ontariens – Mon beau drapeau – ont été fièrement chantés. Pour clore cette fête de la francophonie, les aînés ont été conviés à un goûter dans une salle qui leur était réservée à la mairie.

Photo : Les représentants des organismes et de la municipalité qui ont coordonné l’événement de Hamilton