Chrismène Dorme

Le samedi 28 mars, l’Association de la Communauté Ivoirienne de Hamilton (ACIH) a organisé une nouvelle édition de FrancOlympiade, un événement éducatif et culturel destiné aux jeunes francophones de la région. Porté par plusieurs communautés francophones, ce rendez-vous s’inscrit comme l’un des moments forts de la vie communautaire locale.

À travers cette initiative, l’ACIH souhaite mettre en valeur le potentiel de la relève tout en lui offrant un espace d’apprentissage et d’expression. « C’est l’un de nos événements phares, car il souligne les capacités de nos jeunes et favorise le développement d’autres compétences, notamment la prise de parole », souligne Abou Traoré, président de l’Association.

Au total, 42 candidats ont participé à cette compétition intellectuelle et ont répondu à près de 800 questions réparties par catégories. Les inscrits ont ainsi démontré l’étendue de leurs connaissances et renforcer leurs capacités cognitives. Six grands thèmes étaient au programme : le Canada et l’Ontario, Hamilton, la Francophonie, les sciences et le numérique, la culture générale, ainsi que les personnalités noires du Canada.

L’évènement a bénéficié du soutien de nombreux partenaires, dont la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton, le Collège Boréal, le Conseil scolaire MonAvenir, le Centre francophone de Hamilton et l’ACFO régionale de Hamilton. Cette mobilisation témoigne de l’importance accordée à la promotion de la langue française et à l’engagement des jeunes.

FrancOlympiade a également attiré des participants et des membres d’ailleurs en Ontario, notamment de Sudbury ainsi que des régions de London et Middlesex, ce qui accentue ainsi les liens entre les différentes communautés francophones de la province.

Côté résultats, dans la catégorie des 11 à 13 ans, Manou Dan Mebong a remporté la première place, suivi de Stessy Arianne Kengne Kungne et de Johanna Kenhefa. Chez les 14 à 17 ans, Yanis Chetbi s’est hissé en tête du classement, devant Bradley Samuel Kengne Kungne et Traoré Isamel Metola. Les lauréats ont été récompensés par des ordinateurs portables, des tablettes ainsi que des chèques-cadeaux.

Ravis de ce succès, les organisateurs envisagent déjà l’avenir. Une édition provinciale est à l’étude pour l’année prochaine, et a réuni les CFA de Hamilton, London et Sudbury. L’objectif serait d’organiser une grande finale où les quatre meilleurs candidats de chaque catégorie représenteraient leur ville, possiblement à Sudbury.

Une ambition qui reflète la volonté de faire de FrancOlympiade un événement incontournable à l’échelle de la province, tout en continuant à valoriser la jeunesse francophone et son dynamisme.

Photo : Les lauréats de la catégorie 11 à 13 ans ainsi que les organisateurs et membres du jury. (Crédit : ACIH)