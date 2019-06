Le 24 juin dernier, le centre d’accès du Collège Boréal de Hamilton était l’hôte d’une cérémonie de remise de diplômes. Chaque année, à l’aube de l’été, des représentants de l’institution font la tournée des campus et points de service pour présider à la graduation des étudiants et c’est ainsi que la grande famille des diplômés de Boréal s’est agrandie de neuf personnes.

Claine Abourou Monzinga, Heba Moftah, Bibi Ashma Chutoo, Patricia Segura, Walaa Eltorky, Leina Marthe Eden Gango, Medginie Guiteau, Obed Diomandé et Mervat Sedhom : tels sont les noms qui se sont ajoutés à la cohorte de ceux qui, au cours des dernières semaines, ont quitté les rangs des étudiants pour voler de leurs propres ailes sur le marché du travail. Marc Despatie, directeur des communications, planification stratégique et relations gouvernementales au Collège Boréal, accompagné de Lyne Michaud et Sonia Hotte, respectivement vice-présidente à l’enseignement et chef des programmes d’accès, a présidé à la cérémonie qui a assuré cette transition.

Mme Michaud s’est exprimée longuement. « Ça me fait chaud au coeur de voir, année après année, autant de potentiel et d’espoir pour le futur de notre pays », a-t-elle lancé à l’adresse des finissantes présentes dans l’assistance. Baptiste Alain Bourquardez, chef régional, a lui aussi, après un retour sur l’actualité récente en termes de développement de programmes, pris la parole pour remercier ces finissantes d’avoir choisi le Collège Boréal et d’avoir fait confiance à son équipe.

Les cérémonies de graduation constituent également l’occasion de remettre des bourses et c’est ainsi que Claine Abourou Monzinga a reçu 250 $ de l’Entité 2 tandis que Leina Marthe Eden Gango a obtenu 250 $ du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara.

Mme Gango était aussi la représentante des finissants à Hamilton et c’est à ce titre qu’elle s’est adressée à l’assistance. « C’est à notre tour, maintenant, d’agir comme leaders dans notre communauté et de promouvoir notre profession », a-t-elle insisté pour encourager ses pairs à faire leur marque.

À l’échelle de la province, il s’agissait de la 24e remise de diplômes du Collège Boréal. L’institution poursuit son mandat sans s’écarter de ses taux de rendement et de satisfaction extrêmement élevés qui font aujourd’hui sa renommée.

PHOTO : Finissantes, parents, amis et représentants d’organismes à la cérémonie