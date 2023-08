La société hôtesse des Jeux du Canada – Niagara 2022 a fondé Sport Niagara, un nouvel organisme de legs sportif. En partenariat avec la Niagara Community Foundation, elle a aussi créé le Fonds de legs des Jeux du Canada 2022 avec les surplus de plus de 3 millions $ générés pendant les Jeux, une somme qui servira à financer Sport Niagara.

En août 2022, Niagara a fait des vagues comme jamais sur la scène nationale. Plus de 5000 athlètes prometteurs s’y sont rassmblés pour concourir au podium des Jeux du Canada.

« Pendant 16 jours, Niagara a célébré la réussite extraordinaire des meilleurs jeunes athlètes du pays, rappelle Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022. Notre vision était d’organiser un événement qui inspire, transforme et rassemble Niagara, et qui laisserait un héritage durable pour notre communauté. »

Comme expliqué dans le Rapport final sur les Jeux du Canada – Niagara 2022, la société hôtesse a réussi à concrétiser sa vision malgré les difficultés, notamment la pandémie. « Si nous y sommes parvenus, c’est grâce à la généreuse contribution de nos partenaires et de nos commanditaires, et à l’apport phénoménal de notre personnel et de nos bénévoles », ajoute M. Hamilton.

Les Jeux du Canada 2022 ont donné naissance à de nouveaux legs d’ambition, de confiance et de compassion qui inspireront les générations à venir.

Le 4 août, au Parc des Jeux du Canada, la société hôtesse a célébré le premier anniversaire des Jeux en annonçant fièrement la création de Sport Niagara et du Fonds de legs des Jeux du Canada de 2022.

Sport Niagara est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’attraction et l’organisation de nouveaux événements sportifs à Niagara et de promouvoir le sport grâce à différents programmes axés sur l’avancement du sport communautaire et de haut niveau, lesquels bénéficieront à la santé et au bien-être des résidents, mais contribueront aussi à faire naître une nouvelle génération de champions.

En tant qu’organisme membre de Community Sport Councils Ontario (CSCO), Sport Niagara a rejoint une équipe grandissante de plus de 40 communautés sportives de la province. Pour le CSCO, « les conseils sportifs encouragent la coopération et la collaboration entre les groupes sportifs. Ils sont la voix du monde sportif de leur communauté. Ces conseils sont créés pour briser les obstacles entre les sports, intervenir en tant qu’intermédiaire sur les questions sportives et favoriser une représentation conjointe vis-à-vis des besoins. »

Les activités de Sport Niagara seront financées en partie par le Fonds de legs des Jeux du Canada 2022 – un fonds créé par la société hôtesse en partenariat avec la Niagara Community Foundation (NCF) grâce aux surplus générés.

La NCF est en activité depuis plus de 22 ans. C’est une des 200 fondations communautaires que rassemble Fondations communautaires du Canada. Elle fait le pont entre les donateurs et de bonnes causes, et entre les organismes de bienfaisance et des ressources pertinentes, à l’aide de fonds de donation permanents, tel le Fonds de legs des Jeux du Canada 2022.

« Ce partenariat avec la NCF garantira la pérennité du Fonds de legs des Jeux du Canada 2022 grâce aux investissements et aux contributions futures. Ces contributions sont indispensables à la réussite à long terme de Sport Niagara », explique Doug Hamilton.

« Sport Niagara est la continuation de l’héritage laissé par les Jeux du Canada 2022. Quand la société hôtesse est venue nous parler de la création d’un fonds de donation après la fin des Jeux, ce partenariat s’est imposé en évidence, raconte Bryan Rose, directeur général de la NCF.

« La NCF construit des héritages, elle transforme la générosité des donateurs en retombées communautaires. C’est avec fierté que nous entamons cette collaboration avec Sport Niagara pour faire en sorte que les athlètes de notre communauté trouvent l’aide dont ils ont besoin, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Source : Sport Niagara