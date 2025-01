Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional

Le dimanche 15 décembre 2024, la paroisse du Sacré-Cœur de Welland a célébré en grande pompe le 15e anniversaire de l’ordination presbytérale du père Guy Bertin Fouda, un événement marquant non seulement pour le prêtre lui-même, mais également pour les diverses communautés qui étaient présentes en grand nombre à cette célébration.

Lors de la messe dominicale célébrée par le père Guy en ce troisième dimanche de l’Avent, ce fut un moment fort de prière, où non seulement les paroissiens du Sacré-Coeur ont exprimé leur gratitude pour le parcours spirituel et humain du prêtre mais tous ceux des diverses paroisses et communautés qui ont partagé l’univers sacerdotal du père Guy au cours des 15 dernières années.

La liturgie eucharistique a été agrémentée par la participation de la chorale, de la communauté camerounaise, des petits anges de la salle Soleil ainsi que la remise de cadeaux dont certains vêtements liturgiques venus directement de Lourdes. L’inclusion des diverses nationalités au sein de la célébration a mis en lumière l’importance de l’unité dans la diversité, renforçant l’esprit de fraternité qui caractérise cette communauté.

Après la communion, Muriel Thibault-Gauthier a raconté un moment particulièrement émouvant mimé par une quinzaine de « petits anges » de la salle Soleil : l’histoire des 15 ans de l’ordination du père Guy au Canada depuis son départ du Cameroun et son arrivée au sein d’une paroisse italienne et anglaise en décembre 2009 jusqu’à son affectation en mai 2022 aux paroisses du Sacré-Cœur et Saint-Jean-de-Brébeuf qui se poursuit toujours.

Après avoir remercié le comité organisateur multiculturel, la maîtresse de cérémonie a présenté la famille d’accueil du père Guy (Annette et Elmont Cumberbatch), des amis, des collègues et des membres des différentes communautés culturelles présentes. Tous ont partagé des instants de joie et de gratitude. Cet hommage vibrant à sa personne témoigne de l’impact positif qu’il a eu sur chacun au fil des ans.

Que la fête continue!

La célébration s’est poursuivie dans la salle communautaire par un repas auquel plus de 500 personnes, jeunes et moins jeunes, de différentes communautés culturelles ont apporté divers plats traditionnels des diverses cultures présentes. Ce repas à la fortune du pot a permis à tous les participants, qu’ils soient d’origine camerounaise, jamaïcaine, haïtienne, italienne, québécoise, franco-ontarienne et autres, de se rassembler autour de mets divers et de partager la nourriture offerte, symbolisant l’unité dans la diversité. Ce fut également l’occasion de renforcer les liens communautaires et de promouvoir l’inclusion et la solidarité entre les différentes nationalités.

Le 15e anniversaire de l’ordination du père Guy a été bien plus qu’une simple célébration religieuse. Cet événement a été un puissant rappel de l’importance de l’engagement, du service et de l’unité dans la diversité. Le père Guy, à travers ses années de ministère, continue d’être un véritable rayon de soleil pour sa communauté, un phare qui éclaire le chemin de nombreux croyants.

L’impact de cette journée réside dans la manière dont elle a renforcé les liens communautaires, célébré l’inclusion et la diversité, et souligné l’importance du service et de l’engagement envers les autres. En ce temps de l’Avent, cette journée a été un véritable témoignage de foi, d’amour et de fraternité, un appel à construire des ponts entre les cultures et à accueillir chacun dans sa richesse unique.

Photo : Père Guy revêt fièrement les vêtements en provenance de Lourdes.