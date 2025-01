Alexia Grousson

La Communauté congolaise de la région de Hamilton (CCH) a tenu son assemblée générale annuelle, le samedi 7 décembre, au centre Rafiki, afin de présenter son bilan de la dernière année et de ses activités. Afin de remercier le conseil d’administration pour son travail, un certificat d’excellence et un souvenir ont été remis à Jean-Jacques Somwe, Sarah Alangi, Erlinde Mulumba, Donat Lumpatshie et Nancy Mwinda Tshibola.

Concernant les activités de l’année, la CCH a participé ou organisé les activités suivantes : Journée de l’Afrique en mai, soirée de gala célébrant l’anniversaire de l’indépendance du Congo en juin, festival Afro Jazz en juillet et soirée des Fêtes en décembre.

Les Congolais ont aussi organisé des activités pour les aînés afin de les aider à sortir de l’isolement telles que des marches de santé suivies de barbecues, et ont coordonné des discussions variées dont celle intitulée Le français dans nos foyers.

Avant de conclure l’assemblée annuelle, le président Jean-Jacques Somwe a évoqué un projet qui permettra de pérenniser la culture congolaise : « Le conseil d’administration a proposé un plan pour préserver notre culture. Nous sommes convaincus que la construction d’un centre culturel au cœur de Hamilton serait une solution à ce défi. » L’objectif à long terme serait l’investissement dans la jeunesse et l’augmentation de la capacité de gérer des opérations grâce à un financement régulier.

Enfin, M. Somwe, en poste depuis 2018, a annoncé qu’il cédait sa place à la présidence de l’organisme à Nancy Muinda Tshibola, directrice générale de la CCH. Licenciée en psychologie et en sciences d’éducation spécialisée, elle travaille auprès des élèves ayant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation et des troubles du comportement. En 2019, elle a fondé une organisation à but non lucratif dont la mission est d’aider les personnes vulnérables dans divers secteurs en République démocratique du Congo.

« Ces années passées à vos côtés ont été marquées par des défis, des victoires et une détermination collective à bâtir une communauté forte et solidaire. Ensemble, nous avons surmonté des moments difficiles, telle que la pandémie de COVID-19 et nous avons réussi à créer des souvenirs mémorables. Grâce à vous, la jeunesse de notre communauté s’implique davantage et la visibilité de la CCH rayonne. Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’organisme, mais je resterai proche pour soutenir certains projets et continuer d’œuvrer pour notre communauté », conclut le président sortant sur les réseaux sociaux.

Photo (CCH) : Les participants à l’assemblée générale de la Communauté congolaise de Hamilton au Centre Rafiki.