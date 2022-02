Peu de secteurs socio-économiques ont été aussi affectés par les restrictions gouvernementales et l’incertitude liée à la pandémie que celui du tourisme et, plus précisément, les festivals. Tous les événements de ce genre ont été annulés ou ont dû s’adapter au cours des deux dernières années.

Parmi ceux-ci, le Festival du vin de glace du Niagara ne fait pas exception. D’ailleurs, alors que celui-ci se tenait habituellement en janvier, c’est en février et mars qu’il est de retour cette année après avoir dû faire une croix sur son traditionnel gala.

À partir du vendredi 18 février et pendant trois fins de semaine consécutives, les amateurs de bon vin ont donc rendez-vous dans la Péninsule pour découvrir ce que la région a de mieux à offrir.

Les billets sont disponibles sur NiagaraWineFestival.com. Les festivaliers auront l’occasion de visiter des vignobles où les attendront des dégustations. Certaines restrictions seront toujours en vigueur et il sera plus prudent de continuer à porter un masque et à surveiller les possibles changements de dernière minute à cet effet.

Le Festival propose une carte d’entrée Découverte qui donne droit à six vins et leur accompagnement culinaire. Les festivaliers pourront ainsi choisir, au gré de leurs goûts, parmi les 29 vignobles participants. Leurs menus respectifs se trouvent sur le site du festival, plus précisément sur la carte à télécharger. Bisque de homard, gâteau au fromage, soupe à la courge glacée, porc rôti, etc. : les plats ont été sélectionnés pour s’agencer avec la saveur du vin qui est servi.

Le vin de glace est un produit haut de gamme qui contribue à la renommée du Niagara. La saison 2020-2021 n’avait pas été optimale pour la production et la vente du vin de glace, la COVID-19 ayant entravé la gestion du personnel nécessaire à sa fabrication puis la visite des touristes friands de cette spécialité locale. C’est pourquoi il était d’autant plus important cette année de mousser à nouveau la réputation du vin de glace.

Les organisateurs prévoient toujours offrir les autres festivals saisonniers du vin prévus plus tard cette année. Encore une fois, tout est à la merci du gouvernement et de ses politiques sanitaires, mais l’optimisme est cette fois dans l’air.