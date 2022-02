Michael Norris, coprésident de la Table interagence de Hamilton, a animé virtuellement la rencontre mensuelle des intervenants francophones de la région le mardi 8 février. Étant toujours en mode de travail virtuel, la majorité des membres n’avaient pas beaucoup de nouvelles à partager avec le reste du groupe, sauf Linda Essmaki, nouvelle représentante de la Société économique de l’Ontario (SÉO).

Mme Essmaki a informé le groupe sur ce qui occupe son organisme ces jours-ci, en particulier le programme Élan F (pour Élan Francophone), un des projets phares du plan d’action de l’initiative de la Communauté Francophone Accueillante de Hamilton.

Piloté et offert conjointement par le Conseil de la coopération de l’Ontario et la SÉO, le programme vise à créer un cadre et à offrir une structure aux ambitions et aux projets entrepreneuriaux des nouveaux arrivants francophones dans la région de Hamilton afin de les accompagner dans leur acquisition d’un sens des affaires et la création de leur entreprise.

Après cette introduction, les participants ont passé au tour de table pour partager leurs nouvelles avec le reste de la communauté. Quelques activités ont été mentionnées, dont les célébrations présentées dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs par le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN). La neuvième édition du gala de clôture aura lieu sur Zoom le vendredi 25 février à 18 h avec comme artiste l’auteur-compositeur et interprète Abel Maxwell.

« Nous espérons, pour notre 10e anniversaire l’an prochain, célébrer en personne dans une grande salle de bal dans un hôtel local », mentionne Bonaventure Otshudi, directeur des services aux nouveaux arrivants au CSCHN.

Pour sa part, la directrice générale du Centre francophone de Hamilton (CFH), Julie Jardel, a rappelé que le programme de leadership pour les jeunes était en cours. « Nous voulons aider les jeunes à développer des compétences en leadership, en leur donnant des clés pour agir et réussir », explique Mme Jardel.

Des ateliers virtuels qui ont lieu depuis janvier et se poursuivent jusqu’en mars où le programme culminera en une retraite de trois jours à l’Hôtel Sheraton. Le concert de clôture sera offert le 16 mars avec l’artiste Abel Maxwell.

« Notre but ultime est que ces jeunes fassent, un jour, preuve de leadership dans la communauté », conclut-elle. Plusieurs autres activités sont offertes par le CFH, dont le nouveau spectacle du groupe Les Chiclettes le dimanche 20 février dans le cadre du Winterfest de Hamilton.

Les rencontres de la Table interagence de Hamilton continueront au rythme d’une par mois de façon virtuelle. La prochaine rencontre aura lieu le 8 mars.

PHOTO – Linda Essmaki