Julie Brousseau, la nageuse de l’équipe de l’Ontario connaît tout un succès aux Jeux. L’athlète de 16 ans d’Ottawa a remporté 11 médailles (six d’or, une d’argent, quatre de bronze) cette semaine pour égaler le record du plus grand nombre de médailles remportées en un seul Jeux du Canada. Brousseau a terminé la compétition avec trois médailles jeudi soir, dont une d’or remportée au 200m 4 nages, individuel, avec un temps record des Jeux de deux minutes 14,93 secondes.

En tout, elle a remporté six médailles individuelles (quatre d’or, deux de bronze) et cinq dans les relais (deux d’or, une d’argent, deux de bronze). Ses 11 médailles ont égalé le record établi par la nageuse ontarienne Hanna Henderson (Mississauga) aux Jeux d’été du Canada de 2017.

« C’est vraiment cool, parce que ces athlètes ont atteint des compétitions plus élevées et ont continué à faire des choses incroyables », a déclaré Brousseau en réfléchissant à cette réalisation unique.

Brousseau doit maintenant se préparer pour les Championnats pan-pacifiques juniors 2022 qui se tiendront à Hawaï plus tard ce mois-ci.

« Je pense que c’est vraiment excitant d’affronter toutes ces filles très rapides et je pense que cela me donnera la confiance nécessaire pour participer aux championnats pan-pacifiques juniors pour, espérons-le, me rendre aux finales ou simplement continuer à atteindre la prochaine étape, a-t-elle déclaré après ses performances le soir du 10 août. Je pense que les temps sont un peu en dehors de ce que je voulais, mais c’est définitivement plus une question de placement ici, donc je pense que ça s’est plutôt bien passé. J’en suis très contente. »

Son exploit a été égalé par la para nageuse ontarienne, Katie Cosgriffe, qui a aussi remporté six médailles d’or. Brousseau et Cosgriffe ont égalé le record du plus grand nombre de médailles d’or remportées par une athlète féminine lors d’une édition des Jeux du Canada. La marque de six médailles a été établie en 2017 par Henderson.

« C’est vraiment excitant, parce qu’on entend souvent parler de certains de ces anciens des Jeux du Canada, s’est exclamé Cosgriffe. Maintenant, mon nom fera maintenant partie de ces légendes des Jeux. C’est vraiment excitant! »

Cosgriffe, âgée de 16 ans, de Burlington, a aussi ajouté une médaille d’argent pour un total de sept médailles. Bailey O’Regan de l’équipe Ontario a clôturé la compétition de natation avec une médaille d’or au 3000m en eau libre, au complexe du Welland International Flatwater Centre. Cela lui a valu une cinquième médaille d’or cette semaine.

« J’avais vraiment hâte de venir ici et de concourir », dit la jeune femme d’Etobicoke, plus tôt dans la semaine. La nageuse de 16 ans a remporté un total de sept médailles. Trois médailles d’or aux 400m, 800m et 1500m nage libre dans la piscine et, sa victoire en nage en eau libre est venue couronner sa domination.

« Je pense qu’on fait ça pour l’équipe, dit-elle en parlant de son expérience aux Jeux. C’est donc un peu différent d’une compétition normale, ce que j’apprécie vraiment. L’esprit d’équipe nous pousse à aller plus vite parce qu’on ne veut pas la laisser tomber, je pense que c’est une sorte de pression plus amusante. »

Maxine Clark, de l’équipe albertaine, a remporté cinq médailles d’or et a mené son équipe avec un total de huit médailles (cinq d’or, trois de bronze). Pas mal pour une gamine de 14 ans qui affronte des athlètes dont la plupart sont de deux ans son aîné.

« Je voulais juste faire de mon mieux et m’amuser, dit-elle à la suite de sa victoire au 100m papillon, à peine 90 minutes après avoir terminé quatrième au 200m nage libre. Je ne me souciais pas vraiment du résultat. Tant que je m’amusais, j’étais contente avec cela. »

Avant les Jeux, Clark en a surpris plusieurs en établissant un record au 100m papillon, dans son groupe d’âge, aux championnats de Natation Canada à Montréal. Elle a réussi un temps de 59,86 pour battre le record de Penny Oleksiak.

Le nageur des Olympiques spéciaux, Connor Bissett d’Edmonton, âgé de 22 ans, a remporté cinq médailles d’or individuelles pour l’Alberta dans la compétition masculine.

Signalons aussi la victoire de Chris Weeks, 17 ans, de Harbour Grace, Terre-Neuve, qui a battu un record des Jeux vieux de neuf ans en route vers une médaille d’or au 50m papillon avec un temps de 24,53. Le précédent record était de 24,91 établi en 2013. Il a également remporté deux médailles d’argent.

Bill Dongfang, 17 ans, de la Colombie-Britannique, originaire de Shanghai en Chine, a mené le groupe masculin avec cinq médailles (deux d’or, deux d’argent, une de bronze) et son coéquipier Peter Huang, 17 ans, de Coquitlam, a remporté quatre médailles (deux d’or, deux d’argent).

Maya Bezanson, 15 ans de Mississauga, a remporté cinq médailles dont trois d’or, une d’argent et une de bronze. Teagen Purvis, 19 ans, de Selkirk au Manitoba, a mené aux compétitions des Olympiques spéciaux avec quatre médailles d’or et une médaille d’argent. Reid Maxwell, 14 ans de St. Albert en Alberta, a mené en para natation masculine avec trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Source et photo: Jeux d’été du Canada Niagara 2022