Alexia Grousson

Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) ne manque pas d’idées pour rester proche de sa communauté. En effet, diverses activités sont organisées chaque mois, passant du bricolage et autres activités manuelles, aux rencontres sociales avec les dîners communautaires, les heures du thé et la cuisine collective.

« L’idée de base étant la prescription sociale, nous cherchions des façons d’aider les francophones de la région à socialiser avec leurs pairs, à contrer l’isolement et à soutenir leur santé mentale. Depuis novembre 2022, nous avons repris notre programmation et proposons plusieurs activités mensuelles. Nous espérions qu’elles généreraient de bonnes interactions sociales et nous avons eu raison. Nos heures du thé sont très populaires et constituent des rencontres sociales amusantes. Nous avons aussi ajouté une cuisine collective et des dîners communautaires pour offrir des mets sains et nourrissants », commente Myriam Quinn, agente des communications au CSCHN.

Toute personne francophone qui désire se joindre aux différentes activités du Centre est la bienvenue. Lors des derniers ateliers de bricolage, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Il y a eu notamment la création d’un vase en céramique, le 27 mars, et une décoration sur le thème de Pâques, le 3 avril. Concernant la décoration pascale, les participants devaient choisir une image de fond qu’ils colleraient sur la plaquette ronde en bois qui servait de base. Ensuite, ils avaient à leur disposition de la peinture, des boutons, etc. afin de personnaliser leur création.

« C’est beau de voir à quel point les gens sont heureux et enthousiastes. Les participants nous disent constamment que nos programmes les ont aidés à lutter contre l’anxiété, la dépression, la solitude, et que sortir de la maison, même pour quelques heures, leur donne la chance de rencontrer des gens merveilleux. Ils sont vraiment motivés et attendent avec impatience les prochains rendez-vous.

« Le nombre de participants continue d’augmenter et nous avons la chance d’avoir des bénévoles engagés qui appuient, et même gèrent plusieurs activités. Ils sont heureux d’aider les francophones du Niagara à s’épanouir et de faire une différence en améliorant la qualité de vie de notre clientèle », conclut Mme Quinn.

Photo (Crédit : CSCHN) : Des participantes ravies de faire du bricolage