Des francophones venus d’horizons variés se sont rassemblés le 8 novembre pour une soirée remplie de rencontres, de témoignages et de partage. L’occasion de reconnaître la force des parcours migratoires et de valoriser les liens qui se tissent au sein d’une communauté toujours plus diversifiée.

Christiane Beaupré – IJL

La Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton a tenu la troisième édition de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants. L’événement s’inscrivait dans la Semaine nationale de l’immigration francophone et coïncidait avec les 30 ans du Collège Boréal.

La soirée, organisée en partenariat avec le Collège Boréal, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN), les communautés burundaise et rwandaise de Hamilton et le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, s’est déroulée au Venetian Club.

Sous le thème Merci d’enrichir notre francophonie à Hamilton, cette initiative a rendu hommage au courage des nouveaux arrivants et à leur contribution à la vie francophone locale. L’événement a aussi permis de partager un repas, des témoignages et de l’information sur les services offerts en français dans la municipalité.

La présidente de la communauté burundaise de Hamilton, Mia Ntahobari, a animé la soirée. Elle a d’abord invité Daniel Giroux, président du Collège Boréal, à s’adresser aux invités. Celui-ci a rappelé le rôle déterminant de l’immigration francophone dans la vitalité des communautés et dans la croissance de Boréal et l’avenir de la francophonie. Une courte vidéo retraçant l’histoire du Collège a ensuite été présentée.

Les allocutions de Frédéric Bergeron, surintendant de l’éducation au Csc MonAvenir, et de Sylvere Baransegeta, ancien employé de Boréal à Hamilton et aujourd’hui directeur des services aux nouveaux arrivants au CSCHN, ont suivi. Pascale Marchand du conseil consultatif de la CFA de Hamilton et Lanciné Koulibaly du Centre francophone local ont également salué la diversité et l’engagement des nouveaux résidents et les ont remerciés « d’enrichir leur communauté ».

Un buffet halal a été servi avant le témoignage de Raïssa, une Française d’origine africaine installée au Canada depuis neuf ans, dont trois dans la capitale canadienne de l’acier. Bénévole au Centre francophone de Hamilton, elle anime les cercles de conversation avancée pour anglophones. Elle participe aussi à la troupe de théâtre Staircase Improv et à une ligue féminine de ballon-panier, des activités qui l’aident à tisser des liens et à s’intégrer à la communauté.

Interrogée sur son choix d’immigrer à Hamilton, elle a expliqué avoir cherché un environnement propice au dépaysement culturel et linguistique. « Je voulais vivre dans une province anglophone tout en valorisant ma francophonie et mon héritage africain », a-t-elle indiqué. Au départ, je voulais aller à Toronto parce que c’est plus dynamique, pour explorer les opportunités professionnelles mais c’est trop dispendieux, alors j’ai choisi Hamilton parce que cette ville était plus abordable, et à taille humaine. »

À son arrivée, elle a rapidement découvert la richesse des services offerts en français et la proximité de la nature. « Ce que j’aime ici, c’est la diversité de la francophonie. On rencontre des francophones venus d’Afrique, des Caraïbes, du Maghreb ou d’Europe. Nous avons tous une histoire à raconter », a-t-elle confié.

Elle a aussi souligné l’aide précieuse du Centre de santé communautaire et du Centre francophone, deux organismes qu’elle a trouvés dès les premières semaines. Leur soutien l’a aidée à créer un réseau et à faciliter son intégration.

Raïssa a encouragé les familles immigrantes à s’impliquer dans les organismes francophones. « Le bénévolat brise l’isolement et accélère l’intégration. Cette Journée d’accueil montre bien l’engagement du Canada envers le sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants », a-t-elle conclu.

Photo : Les organisateurs et partenaires de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants à Hamilton entourent Daniel Giroux et Carole Nkoa du Collège Boréal (au centre) qui fêtaient aussi les 30 ans de fondation du collège francophone. (Crédit : journal Le Régional)