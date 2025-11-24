

Les aînés du Centre de vie active de Hamilton ont effectué leur première sortie culturelle en se rendant à Burlington afin d’assister au spectacle du groupe Le Vent du Nord. Cette représentation dynamique a été chaleureusement appréciée par l’ensemble des participants, ravis par la qualité musicale et l’atmosphère entraînante. À la fin de la soirée, ils ont également eu l’occasion privilégiée d’échanger quelques mots avec les artistes et d’immortaliser ce moment lors d’une séance photo. Nul doute que ce moment restera un souvenir marquant. (Crédit : Centre francophone Hamilton)