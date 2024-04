Alexia Grousson

Cette année, la Journée internationale de la Francophonie avait pour thème Créer, innover, entreprendre en français. Au Canada, plus de huit millions de personnes ont signalé que le français était leur première langue. Avec plus de 15 000 francophones dans la région du Niagara et, majoritairement à Welland, cette communauté joue un rôle important dans la préservation et la promotion de la langue et de la culture françaises.

Le maire Frank Campion est très actif dans les activités francophones de la ville, ce qui est très apprécié par les résidents.

« J’ai été agréablement surpris quand j’ai vu le courriel du maire pour un suivi concernant cette journée. Il l’avait inscrite dans son calendrier et cela m’a beaucoup touchée. J’ai fait suivre son invitation aux francophones de la région du Niagara afin de montrer le soutien que nous avons ici et motivé le plus de personnes possible pour assister au lever du drapeau le 20 mars », relate Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Club Renaissance de Welland.

C’est ainsi qu’une cinquantaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Welland, le 20 mars, dès 9 h pour hisser le drapeau vert et blanc et chanter l’hymne franco-ontarien Mon beau drapeau. Mme Thibault-Gauthier avait même imprimé les paroles de la chanson et les avaient distribuées à ceux et celles qui les voulaient. Elle avait également apporté la mascotte Violette, sa grenouille fétiche, et a entonné la chanson qu’elle avait composée. Après le lever de l’étendard, des boissons chaudes et un léger goûter ont été gracieusement offerts.

« J’étais vraiment heureuse de voir tant de monde malgré le froid et la neige. Il y avait beaucoup d’énergie, une belle ambiance. La Francophonie était bien représentée par le biais de plusieurs organismes. Un gros merci à M. Campion qui a donné une partie de son discours dans la langue de Molière. J’ai souligné le fait qu’il participe à 95 % de nos activités car il a vraiment à cœur les francophones de sa ville », conclut Muriel Thibault-Gauthier.

Une preuve supplémentaire de l’engagement de la Ville pour la Francophonie a été l’illumination du pont 13, en vert et blanc, pendant toute la soirée.

« C’est une fierté particulière de célébrer la Journée de la Francophonie dans une ville désignée en vertu de la Loi sur les services en français. Tout au long de son histoire, Welland a bénéficié de la présence de la communauté francophone qui a toujours contribué à sa croissance et à sa diversité, a déclaré le maire Campion.

« Alors que la Ville continue de collaborer avec les organismes francophones, nos résidents francophones peuvent s’attendre à ce que des ressources soient disponibles dans leur langue. Une section du site internet de la Ville présente d’ailleurs l’histoire de la communauté francophone de Welland en français. »

Photo (Muriel Thibault-Gauthier) : Les francophones affichent leurs couleurs.