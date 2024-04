Le Régional

Le lundi 18 mars, le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Jean-Yves Duclos, a surpris la communauté francophone de la région de Cambridge-Kitchener-Waterloo en engageant un dialogue direct au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC). Des représentants de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), de la FARFO et du CCFC ont participé à cette rencontre inattendue.

« C’était une surprise. M. Duclos nous a contactés quelques jours auparavant, car il était dans le coin. Il voulait parler avec la communauté francophone locale », relate Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

Accompagné des députés Bryan May, Bardish Chagger et Valerie Bradford, le ministre a entamé la séance en prenant connaissance des diverses initiatives des entreprises présentes, avant d’aborder les enjeux et les aspirations de la Francophonie régionale.

Les participants ont soulevé plusieurs problèmes locaux, notamment l’absence de ressources pour accueillir les familles qui déménagent de Toronto pour venir s’établir dans la région, ainsi que les difficultés d’inscription dans les écoles de langue française et d’immersion. Ils ont également exprimé le désir que la région devienne officiellement bilingue pour faciliter l’accès aux services en français, particulièrement dans le domaine de la santé.

D’autres facteurs ont été soulignés, dont l’importance de transmettre la culture francophone à la prochaine génération qui délaisse de plus en plus le français au profit de l’anglais. Pour cela, il serait intéressant que les jeunes puissent avoir un endroit où se rassembler et avoir davantage l’occasion de faire des activités en français.

« Nous espérons que le ministre pourra acheminer l’information à qui de droit et que nous saurons quoi faire pour la suite », estime Mme Corve.

« C’était une rencontre enrichissante, a fait valoir le ministre Duclos. Nous avons abordé des sujets chers à la communauté franco-ontarienne, dont l’importance de la culture francophone, l’intégration des familles qui arrivent d’ailleurs et la valeur de l’éducation dans la préservation de notre langue française ».

Photo (courtoisie) : Le ministre Duclos et les députés de la région écoutent les défis et les attentes de la communauté.