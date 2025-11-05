Welland a accueilli officiellement son nouveau Foyer Richelieu le 31 octobre 2025. Les dignitaires ont coupé le ruban en signe d’inauguration, marquant l’ouverture d’un établissement agrandi de 128 lits, offrant aux aînés francophones des soins de longue durée adaptés à leurs besoins culturels et linguistiques.

Christiane Beaupré – IJL

Le nouveau Foyer Richelieu Welland a officiellement ouvert ses portes, offrant 128 lits de soins de longue durée aux aînés francophones de la région du Niagara. Le projet, fruit de neuf ans de travail et d’un investissement de 57 millions $ marque une étape majeure pour la communauté francophone.

La cérémonie a réuni, entre autres, les ministres provinciaux, des élus municipaux, la direction du Foyer, des membres du personnel du nouvel établissement, des membres Richelieu, des bénévoles et des partenaires communautaires.

Le maire de Welland, Frank Campion, a d’ailleurs souligné l’importance de ce projet : « Le nouveau Foyer Richelieu est une réalisation importante pour Welland et les francophones de la région du Niagara. Rendu possible grâce à la vision, au dévouement et au soutien de nombreuses personnes, le Foyer offrira des soins de qualité aux générations à venir. »

Pour Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée, « l’ouverture du Foyer Richelieu marque une étape clé dans notre plan visant à protéger les résidents et à accroître l’accès à des soins de santé de classe mondiale, ici dans la région du Niagara. C’est un jour important pour la communauté francophone, car le Foyer offrira à ses 128 résidents des soins adaptés à leurs besoins culturels et linguistiques. »

Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, a ajouté : « Un rêve ambitieux se réalise. Les aînés reçoivent des soins de qualité en français. Ce bâtiment constitue un véritable carrefour francophone, un repère d’appartenance. »

Le Foyer réaménagé fournira 66 nouveaux lits et 62 lits améliorés et accueille dès maintenant ses premiers résidents. Le bâtiment est centré autour de quatre aires d’habitation, des espaces intimes hébergeant jusqu’à 32 résidents chacun, avec leurs salles à manger, salons, salles d’activités et chambres. Le nouveau foyer dispose également d’options améliorées, comme un bistrot, un salon de beauté et une salle de réception, offrant un environnement à la fois chaleureux et fonctionnel.

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les services de santé dans la région. Le gouvernement de l’Ontario a également investi 4,6 millions $ pour le centre de soins palliatifs Walker House, un établissement de 10 lits situé sur le même site, qui accueille ses premiers patients depuis août 2025. Ensemble, ces deux installations forment un pôle de soins complet pour les aînés francophones.

La présidente du conseil d’administration du Foyer Richelieu, Muriel Thibault-Gauthier, a exprimé son émotion : « Ce projet est le résultat de neuf ans de travail et a coûté 57 millions $. Pour moi, c’est l’aboutissement de six ans à la présidence, je suis très émue. Sean Keays, le directeur du Foyer, aussi. »

« La coopération, l’entraide, le respect mutuel et l’amour de faire une différence pour le Foyer Richelieu font qu’aujourd’hui, c’est un rêve qui devient réalité », confie-t-elle en entrevue.

Le gouvernement de l’Ontario a également investi 4,6 millions $ pour le centre de soins palliatifs Walker House, un établissement de 10 lits situé sur le même site, accueillant ses premiers patients depuis août 2025. Ensemble, ces deux installations forment un pôle de soins complet pour les aînés francophones.

Au podium, Mme Thibault-Gauthier a remercié les ministres, le maire, le directeur général Sean Keays, les membres du Conseil, le Fonds Foyer Richelieu, les familles et les résidents, etc. « C’est ensemble que nous créons une organisation plus solide et une culture pleine d’amour, d’harmonie et de joie dans un environnement francophone et catholique », a-t-elle déclaré. Elle a invité la communauté à continuer d’être des « rayons de soleil pour les aînés francophones », concluant par les mots rassembleurs « Olé Olé Foyer Richelieu », chantés avec fierté par tous les participants.

Les anciens employés et bénévoles présents ont partagé leur émotion. André Tremblay, ancien directeur général, venu d’Ottawa, a confié : « Je suis très content pour les francophones de Welland. » Diane Martin, vice-présidente du Foyer, a ajouté : « Je suis tellement fière d’être associée au Foyer Richelieu. Tout un accomplissement pour la communauté. » Gilles Deslauriers, membre Richelieu, a qualifié le projet d’« accomplissement unique », tandis que Jean-Rock Boutin, président de la FARFO, le décrivait comme « extraordinaire ».

Le déménagement des résidents, réalisé le 25 octobre, a pris 104 minutes, témoignant de l’efficacité et de la préparation de l’équipe. La cérémonie officielle qui a eu lieu le 31 octobre, a été marquée par la bénédiction du bâtiment par Mgr Gerard Bergie du Diocèse de St. Catharines, la remise de plaques honorifiques et les bouts de ruban flottant au vent lors de la coupe à l’extérieur, couronnant cette journée mémorable.

Avec le Foyer Richelieu et le centre Walker House, Welland dispose désormais d’un campus de soins francophone qui allie qualité, humanité et sentiment d’appartenance pour les aînés, tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la communauté.

Photo : La coupe du ruban. De gauche à droite : Sean Keays (directeur général du Foyer Richelieu Welland), Caroline Mulroney (ministre des Affaires francophones), Mark Basciano (propriétaire de Mountainview Building Group); Muriel Thibault-Gauthier (présidente du Foyer Richelieu Welland); Frank Campion (maire de Welland); Natalia Kusendova-Bashta (ministre des Soins de longue durée); Vance Badaway (ancien député fédéral de la région) et Jason Bernard (président du Club Richelieu Welland).