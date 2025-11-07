La soirée de l’Halloween de l’AFWK a eu lieu le 25 octobre à Kitchener. Elle a connu un franc succès, réunissant quelque 90 participants, dont 55 enfants. La salle, magnifiquement décorée de ballons, chapeaux, nappes et citrouilles, plongeait petits et grands dans une ambiance festive. Divers ateliers ont rythmé la soirée : décoration de citrouilles, biscuits et plâtres, coloriages, perles, bricolages et maquillage. Pour clore cet agréable moment, chaque enfant a reçu une pochette surprise remplie de bonbons, prolongeant la magie de l’Halloween dans la joie et la convivialité. Photo (Crédit : AFKW)