Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara a organisé une sortie à la ferme Warner pour faire vivre l’automne canadien aux nouveaux arrivants. Au programme : visite d’une ferme de citrouilles, une activité emblématique de la saison. Les participants ont observé les différents types de citrouilles et les produits qui en dérivent, tout en profitant des couleurs automnales. En plus de découvrir une tradition canadienne, cette initiative a permis de renforcer les liens communautaires et de partager des moments de convivialité.

(crédit photo CSCHN)