Alexia Grousson

Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a organisé trois sorties à la cabane à sucre au Village du patrimoine de Westfield les 3, 10 et 17 mars.

« Ces sorties étaient destinées aux nouveaux arrivants dans la région et avaient un double objectif. Le premier était de leur offrir une occasion de créer des liens entre eux. Le deuxième objectif visait l’augmentation des connaissances sur l’histoire du Canada et la découverte de sa culture et ses traditions », relate Tracie Daigle, conseillère en relations communautaires au CSCHN.

Les participants étaient principalement des familles ou des immigrants arrivés seuls au Canada. Ils ont fait la visite du village de Westfield pour y découvrir les premiers peuples sur ces terres, les Autochtones. Ils ont appris comment le sirop d’érable a été découvert, son processus d’élaboration, sa fabrication ancestrale, les techniques de modernisation et les produits dérivés.

« C’était vraiment intéressant de voir les raisons scientifiques derrière tout le processus, et l’évolution des technologies », ajoute Mme Daigle.

Afin d’aller visiter la cabane dans la forêt et les autres édifices composant le village, les nouveaux arrivants ont fait une promenade en charrette pour s’y rendre. À la cabane à sucre, ils ont dégusté des crêpes accompagnées de saucisses et de jambon, le tout arrosé au sirop d’érable.

« Des feux de camp étaient disposés un peu partout dans le village. Un des participants a relaté que l’ambiance lui faisait penser à celle de son village en Afrique. D’autres ont beaucoup apprécié la balade dans la forêt. Certains ont aimé découvrir le goût du sirop d’érable et son mariage avec d’autres aliments », conclut Tracie Daigle.

Photo (CSCHN) : Le tour de charrette a été bien apprécié par les plus jeunes.