Alexia Grousson

L’équipe de volleyball féminine junior de l’école secondaire Gaëtan-Gervais à Oakville a remporté la première place dans la ligue Halton Secondary School Athletic Association. Les Grissons d’Oakville ont décroché une victoire de 2 à 0 dans un match éliminatoire contre l’école secondaire Elsie MacGill de Milton. Fait à souligner, c’était la première fois qu’une école secondaire francophone gagnait le championnat de volleyball de l’Association athlétique.

« Notre progression depuis l’année dernière a été remarquable. Nous avons perdu la première joute de la saison et mais nous avons persévéré et remporté le championnat. Nous sommes très fières de notre équipe et de notre école francophone », commente Simone Sharma et Alexia Ciobanu, les capitaines de l’équipe.

Leur entraîneure, Micha Patenaude, est une ancienne élève du Conseil scolaire Viamonde et une ex-joueuse de volleyball.

« C’est vraiment spécial pour moi. Non seulement c’est ma première année ici à Oakville, mais aussi ça me donne l’occasion de redonner ce qu’on m’a offert dans ma jeunesse. Je me suis donnée de tout cœur pour cette saison et je suis tellement fière des filles qui ont un état d’esprit positif et une bonne cohésion entre elles. Ces jeunes sont parties de loin mais grâce à leur travail acharné, leurs efforts ont été récompensés. C’est une victoire collective, autant pour elles que pour tous les élèves de notre école venus en grand nombre pour nous soutenir lors de la finale », conclut Mme Patenaude.

Photo (courtoisie) : L’équipe féminine junior de volleyball Les Grissons a remporté le championnat.