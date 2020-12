Le Conseil scolaire Viamonde (CSV) a procédé récemment à sa organisationnelle. Les membres ont reconduit par acclamation Sylvie A. Landry à la présidence pour une troisième année, et Geneviève Oger à la vice-présidence.

Dans son discours d’acceptation, Mme Landry a remercié les conseillers pour leur confiance et s’est engagée à défendre le système d’éducation laïque de langue française. « Nous venons d’entériner une nouvelle page de l’histoire de Viamonde en définissant notre feuille de route pour les cinq prochaines années en cohérence avec notre mission de chef de file en éducation pour offrir des écoles novatrices à taille humaine où les élèves sont des citoyens du monde. Il nous appartient, comme nous l’avons décidé collectivement, d’inspirer une jeunesse francophone fière et porteuse d’avenir. Il nous importe d’offrir un environnement à tous nos élèves et au personnel du Conseil, refusant toutes formes de discrimination et racisme, tout particulièrement le racisme anti-Noir et à l’égard des peuples autochtones. La diversité est une richesse pour notre système scolaire et nous devons la cultiver. »

Pour sa part, Mme Oger a tenu à souligner « que le Conseil continuera à avoir de grandes ambitions en 2021. Certains dossiers épineux exigent un grand doigté politique et aussi une capacité à imaginer les possibles autrement. J’en profite pour saluer le travail herculéen des membres du personnel de notre Conseil cette année, quel que soit leur poste ou leur niveau de responsabilité, c’est grâce à eux que nos écoles sont ouvertes et que l’apprentissage continue. »

SOURCE – Conseil scolaire Viamonde

PHOTO – Geneviève Oger (à gauche) et Sylvie Landry