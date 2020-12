Les conseillères et conseillers scolaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) ont élu par acclamation un nouveau duo à la présidence et à la vice-présidence : Melinda Chartrand et Anne Godbout. Il s’agit d’un premier mandat à la vice-présidence pour la conseillère Godbout qui prend la relève de Geneviève Grenier, laquelle a tiré sa révérence au terme d’un quatrième mandat consécutif.

Melinda Chartrand, qui représente la région de Lincoln-Niagara depuis plus de 16 ans, entame quant à elle un septième mandat consécutif à la présidence du Csc MonAvenir.

« Je demeure toujours passionnée par notre travail à la défense des droits de notre système scolaire, de nos élèves et de nos parents, a-t-elle affirmé. À titre de présidente et d’ambassadrice du Conseil, j’œuvre à faire le pont avec les instances gouvernementales afin que nos besoins soient entendus. » Elle a également souligné sa fierté du travail accompli par l’administration et le personnel scolaire afin d’offrir un environnement sécuritaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La nouvelle vice-présidente, Anne Godbout, qui représente la région de Toronto-Est depuis les dernières élections scolaires en octobre 2018, a fait part de son enthousiasme à l’idée d’épauler la présidente et de travailler plus étroitement avec l’administration, dans une approche d’unité et de collaboration.

« Je compte approcher mon rôle avec le même désir que j’ai depuis le début de mon mandat au sein du Conseil, soit de faire valoir l’importance de travailler en équipe », a précisé Mme Godbout.

Toutes deux ont remercié chaleureusementla vice-présidente sortante, Geneviève Grenier, pour son travail exceptionnel au cours des dernières années.

La séance annuelle d’organisation, qui s’est déroulée par vidéoconférence, a débuté par une liturgie de la Parole inspirée du thème pastoral de l’année, « Tournés vers l’espérance ». Les conseillères et conseillers scolaires ont renouvelé leur engagement à « rechercher toujours ce qui incarne la compassion, la sagesse et la sollicitude pour le bien des élèves, leur apprentissage et leur croissance ». En ce début du temps de l’Avent, qui est un temps d’attente et de préparation, il a été souligné que les conseillères et conseillers scolaires sont invités à être des veilleurs dont la vigilance fait une différence dans la vie des élèves, de leurs parents et des membres du personnel qui cheminent avec eux.

Le directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier, André Blais, a eu l’occasion de présenter le Rapport annuel 2019-2020. , lequel sera adopté à la réunion ordinaire publique du 16 décembre prochain. Sans grande surprise, le dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 ayant été bouleversé par la pandémie de COVID-19, le Rapport annuel fait une large place aux appuis qui ont été offerts aux élèves et aux équipes-écoles ainsi qu’aux maintes activités et célébrations qui ont été tenues virtuellement.

« Surtout, a relevé monsieur Blais, on y parle de tout ce qui nous rassemble : notre foi, notre langue et notre culture et notre détermination à assurer l’épanouissement de chacun. Nos remerciements les plus sincères à celles et ceux qui malgré les circonstances accomplissent leur travail avec enthousiasme et professionnalisme : nos employés, qui sont sans doute notre plus grande richesse. »

La séance annuelle d’organisation 2020 peut être visionnée en entier sur la chaîne YouTube du Csc MonAvenir : https://www.youtube.com/watch?v=gUC0jfnzbVw.

SOURCE – Csc MonAvenir

PHOTO – Melinda Chartrand et Anne Godbout