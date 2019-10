Un événement spécial s’est ajouté à la liste des lieux d’intérêt à visiter dans le cadre des « Journées Portes ouvertes » de la Fiducie du patrimoine ontarien. En effet, la commission des Parcs du Niagara donnera accès, le 26 octobre prochain, à l’imposante centrale hydroélectrique située à proximité des chutes du Niagara. La Canadian Niagara Power Generation Station ne pourra cependant être visitée que sur réservation seulement : les billets gratuits, comprenant une visite guidée, sont disponibles à l’adresse niagaraparks.com/doorsopen.

En quoi cette centrale se distingue-t-elle? D’abord par son histoire, puisqu’il s’agit du dernier vestige intact témoignant des projets d’ingénierie majeure destinés à harnacher le potentiel hydroélectrique des chutes. Sa construction est à créditer à William Birch Rankine, un Américain qui entreprit ce projet en passant plusieurs années, à la fin du XIXe siècle, à rassembler les investisseurs nécessaires. Finalement, après une entente avec la commission des Parcs du Niagara (qui existe depuis 1885), les travaux de construction ont débuté en avril 1897 mais ce n’est qu’en janvier 1905 que la centrale a été mise en opération avec deux générateurs. Neuf autres seront progressivement ajoutés, le dernier en 1927.

Après maintes ententes entre l’entreprise et des représentants des secteurs public et privé, sans compter d’innombrables difficultés techniques résolues, la centrale fonctionnait enfin. William Birch Rankine vécut tout juste assez longtemps pour voir son projet devenir réalité puisqu’il est décédé le 30 septembre 1905. La centrale a plus tard été baptisée à son nom.

En mai 1906, ce qui fut connu pendant longtemps sous le nom d’« Ontario Hydro » a été créé par le gouvernement provincial. Dès la fin des années 1920, l’entreprise publique s’était déjà taillé une place considérable sur le marché ontarien de l’hydroélectricité. La compagnie fondée par Rankine fut parmi les dernières à poursuivre ses activités de façon indépendante mais devint un subsidiaire de la Niagara Mohawk Power Corporation en 1950. Au début des années 2000, la propriété de la centrale a encore une fois changé de mains mais son sort fut définitivement scellé en 2001 par une entente avec le gouvernement qui entraîna la fin de la production d’électricité à la centrale. Quelques employés ont continué à y travailler pour assurer le maintien des équipements mais la centrale fut bien vite abandonnée, surtout depuis l’expiration des droits d’exploitation des eaux de la rivière Niagara en 2009.

La Canadian Niagara Power Generation Station appartient maintenant à Parcs du Niagara.

Outre les détails techniques des installations que les visiteurs auront le plaisir de découvrir, il y a un aspect de la centrale qui ne manque pas d’étonner et que tous, incluant ceux qui ne connaissent pas l’origine et la fonction de ce bâtiment, ont remarqué : ses qualités architecturales. La centrale a été conçue par l’architecte Algernon S. Bell pour s’harmoniser avec son environnement naturel. Construite en pierre calcaire de la région, l’édifice est orné d’une série de fenêtres en arche de style romanesque et l’intérieur présente aussi d’intéressants détails de bronze et de marbre. Dommage que les constructions industrielles modernes n’aient pas tant d’élégance…

C’est donc un rendez-vous le samedi 26 octobre pour une visite des plus captivantes.

PHOTO : La centrale avec, en arrière-plan, les édifices modernes de Niagara Falls.