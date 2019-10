Encore une fois, la parade du vin et raisin de la région du Niagara, le 28 septembre dernier, fut un grand succès. En effet, les chars allégoriques qui se sont succédé dans les rues de St. Catharines étaient resplendissants! Il est à noter qu’un char, entre autres, a su attirer l’attention et l’admiration de la foule qui longeait les trottoirs tout au long de la parade. Ce char parrainé par le Club LaSalle et Le Griffon, complètement décoré de vert et de blanc, arborait majestueusement les symboles du lys et du trille, témoignant de la fierté francophone de nos élèves. Fort et uni était leur slogan.

Représenter la francophonie sans musique? Impossible! C’est la raison pour laquelle on retrouvait, sur le char, l’orchestre de l’école Jean-Vanier qui nous faisait vibrer de ses merveilleuses mélodies. Enfin, pour couronner le tout, l’ambassadrice du Club LaSalle et du Folk Arts Festival, Mlle Ariel Wendling, accompagnait le char et éblouissait la foule de son sourire fier et contagieux. Bref, voici une autre belle réussite pour les francophones de notre région, fiers ambassadeurs de la langue française.

SOURCE: Centre communautaire Le Griffon