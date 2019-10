Le mercredi 2 octobre, Sofifran accueillait, dans les bureaux de l’ABC Communautaire, les participantes au programme EntrePrend. Il s’agissait de la première session – et donc du lancement officiel – de cette nouvelle initiative de l’organisme qui vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des femmes désireuses de se lancer en affaires. Financée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario dans le cadre du programme Effet multiplicateur, cette série d’ateliers est animée par des intervenantes de la Société économique de l’Ontario (SEO).

Les participantes ont d’ailleurs pu rencontrer Siham Chakrouni, conseillère en employabilité et en entrepreneuriat, et Adra Berezintsev, gestionnaire du programme Mentorat aux nouveaux arrivants. Les deux employées de la SEO ont passé près de deux heures à dispenser le premier volet d’une formation qui s’échelonnera en tout sur six sessions jusqu’au début du printemps. La formation est conçue pour passer graduellement du général au particulier et sera tant soit peu personnalisée en fonction des participantes.

Celles-ci ont d’ailleurs été invitées, dès la première séance, à partager, en quelques mots, leurs idées et projets d’entreprise. Alors que certaines ont déjà une expérience en la matière et veulent faire grandir leurs affaires ou se relancer, d’autres sont des novices et désirent tenter cette expérience pour simplement gagner en autonomie financière. Dans les deux cas, Mmes Chakrouni et Berezintsev avaient conseils et recommandations à dispenser.

La première session a servi à brosser un portrait général de ce que comporte la mise sur pied et l’administration d’une entreprise. Analyse de la pertinence d’une idée d’entreprise, compréhension des coûts, connaissance du marché, plan d’affaires, vente et marketing, enregistrement, permis, licences, règlementation, etc. : tout y a passé. Après ce premier jet, les participantes se pencheront progressivement sur les détails au cours des prochains mois.

L’ABC Communautaire, qui fournit ses locaux pour la bonne marche de ce projet, a profité des circonstances pour promouvoir deux de ses formations susceptibles d’être utiles aux participantes, l’une touchant aux applications informatiques en administration et l’autre plus précisément Microsoft Excel. Les apprenties entrepreneures auront en effet fort à faire car, au-delà du rêve, tout projet d’affaires en bonne et due forme requiert une grande charge de travail et un éventail de connaissances spécialisées.

PHOTO : Les sessions ont lieu dans les bureaux de l’ABC Communautaire.