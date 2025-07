Dans une ambiance chaleureuse, de nombreuses familles ont partagé un repas inspiré des cuisines du monde pour souligner la richesse culturelle présente dans le Niagara. Cette initiative inclusive a permis de tisser des liens, tout en valorisant la contribution des communautés issues de l’immigration.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le dimanche 29 juin, la Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara (SOFIFRAN) a participé aux célébrations de la Journée canadienne du multiculturalisme en organisant une activité haute en saveurs et en couleurs au marché de Welland. Cette fête annuelle, devenue une tradition pour l’organisme, s’inscrivait dans le cadre du programme Canada en fête, qui célèbre l’identité et la diversité culturelle du pays.

L’activité, offerte gratuitement au public, a rassemblé plusieurs centaines de personnes autour d’un grand buffet mettant à l’honneur des mets traditionnels venus de différentes régions du monde. Des bananes pesées d’Haïti, du kofta du Soudan, du poulet grillé de Palestine, du kapsa du Moyen-Orient, du koshari d’Égypte, des feuilles de manioc et du tilapia d’Afrique figuraient parmi les nombreux plats proposés. Cette diversité culinaire reflétait la mosaïque culturelle de la région du Niagara et témoignait du dynamisme des communautés francophones issues de l’immigration.

Pour la présidente de SOFIFRAN, Gina Isidore, l’événement va bien au-delà de la gastronomie. « Les immigrants sont contents de pouvoir participer à ce genre d’activité parce qu’ils se voient dans une communauté où ils sont acceptés et appréciés. C’est le début de l’été et tout le monde en profite. Les nouveaux venus se rendent compte que leur culture est aussi présente au Canada », a-t-elle expliqué.

Selon elle, c’est en partageant ainsi leurs traditions que les familles nouvellement arrivées se sentent accueillies et peuvent amorcer une intégration réussie dans leur nouvelle communauté.

La directrice générale, Fété Ngira-Batware Kimpiobi, a exprimé sa reconnaissance envers les nombreuses femmes issues des communautés ethnoculturelles du Niagara, qui ont préparé tous les plats de manière bénévole. Grâce à leur générosité et leur savoir-faire, un grand nombre de convives ont profité d’un repas de qualité dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Après le repas, la fête s’est poursuivie avec la performance du groupe Cloclo Claudel de Toronto, qui a enflammé la piste de danse au rythme de la musique congolaise. Une manière festive de clore une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’ouverture.

Par le biais de cette initiative, SOFIFRAN continue de renforcer les liens entre les cultures et de faire du multiculturalisme une réalité concrète à Welland.

Photo : Des bénévoles de toutes origines assurent le service. (Crédit : journal Le Régional)