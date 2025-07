Une soirée festive à Hamilton a mis en lumière les parcours inspirants de personnes issues de la diversité qui ont choisi l’entrepreneuriat comme moteur de changement. Entre innovation, éducation et services communautaires, leurs projets témoignent d’un engagement fort envers le développement local et la solidarité francophone en Ontario.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

La Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton, en collaboration avec la Société économique de l’Ontario (SÉO) et Impact ON, a organisé le 27 juin une soirée de clôture marquant la fin d’Élan F. Ce programme, lancé en 2020, a soutenu quelque 50 entrepreneurs francophones dans la création et le développement de leurs projets d’affaires.

Tenue à l’hôtel Sandman de Hamilton, cette soirée conviviale de réseautage visait à souligner le chemin parcouru par les participants et à mettre en lumière leurs projets prometteurs. Sept d’entre eux étaient à l’honneur : Stella Tshibola, Sandrine Delhostal, Amina Patel, Juliette Coulibaly, Vanessa Lonlac, Géraud Delhostal et Chance Faïda.

La soirée a débuté avec la présentation de Stella Tshibola, éducatrice et mère monoparentale, qui a fondé Les Petits Louveteaux, un service éducatif enraciné dans des valeurs d’inclusion, de respect et de développement global. Elle répond ainsi à un besoin criant chez les familles francophones immigrantes de Hamilton.

Amina Patel a ensuite présenté Tumaïni, un service de nettoyage à la demande accessible via une application mobile, pensé pour les familles occupées, les aînés, les PME et les nouveaux arrivants. Son approche mêle innovation technologique et impact social.

Un concours de pitch s’est tenu au cœur de la soirée. Sandrine Delhostal, coach professionnelle, a proposé un accompagnement destiné aux femmes actives, mêlant yoga, coaching et développement personnel. Vanessa Lonlac, de son côté, a mis de l’avant LonTSecur, une initiative de formation et de sensibilisation à la cybersécurité. Géraud Delhostal a introduit FrogTech, un service de consultation pour une gestion optimisée des systèmes documentaires. Juliette Coulibaly a quant à elle présenté Kinetoi, un service de nettoyage à domicile écologique et humain. Enfin, Chance Faïda a dévoilé Exalt Jewellery, une gamme de bijoux éducatifs, durables et solidaires, qui reverse une partie de ses profits à la Fondation Panzi.

Après quelques minutes de délibération, le jury composé d’Alain Dobi, Nabila Sissaoui et Koura Ndiaye a décerné trois prix. Le prix coup de cœur de 500 $ est allé à Vanessa Lonlac. Le prix Impact communautaire, d’une valeur de 1000 $, a été remis à Amina Patel, et le prix du meilleur pitch, accompagné d’une somme de 1500 $, a été attribué à Chance Faïda.

Ces distinctions viennent appuyer le travail acharné d’entrepreneures francophones qui contribuent à enrichir l’économie locale tout en répondant aux besoins de leurs communautés.

Photo : Les participantes, membres du jury et animatrices de la soirée de clôture du programme Élan F (Crédit : journal Le Régional)