Richard Caumartin

L’organisme Akwaba Community accueillait des personnes d’origines africaine et caribéenne pour sa quatrième célébration de la Journée internationale de la femme africaine (JIFA) le 27 juillet à Milton. Akwaba Community soutient les immigrants francophones en encourageant la solidarité communautaire et en facilitant leur intégration dans la société.

« Lors des trois éditions précédentes, nous avons mis en avant le courage, la résilience et les contributions des femmes au Canada pour souligner la JIFA, explique Édith Taki, secrétaire générale de l’organisme. Cette année, nous sommes allés plus loin en lançant le Prix INSPIRE pour récompenser des femmes qui ont de l’impact dans différents domaines de la société. Nous avons commencé cette démarche lors de la JIFA 2023 où nous avions animé des sessions de formation et de discussions ouvertes aux femmes et aux participants. Nous sommes fermement convaincus que l’autonomisation économique des femmes améliore non seulement leur vie individuelle, mais accélère également le développement de la société dans son ensemble. »

Les activités de la JIFA 2024 se déroulaient à l’église Saint Benedict de Milton où, dans les corridors menant à la salle communautaire, plusieurs partenaires tels les collèges Boréal et La Cité, le Centre francophone du Grand Toronto, People of Motherland, La Maison et plusieurs petites entreprises gérées par des femmes immigrantes dont Huza – Trait d’union, Africa Hair Styles, le programme Connexion verte pour les aînées artisanes en action, M.I.C.R.O. et quelques autres, offraient leurs programmes, produits et services aux participants.

Pendant ce temps, dans la salle paroissiale, une programmation mettant en vedette le « leadership au féminin et une économie inclusive » allait bon train.

Cette journée était animée par Elykiah Doumbé de l’organisme M.I.C.R.O. et Édith Taki, avec l’aide de Viviane Sinan de Connecter au succès, un organisme de coaching. Les célébrations ont débuté avec une introduction traditionnelle d’une reine de village fredonnant une chanson griotte africaine, suivi d’une mise en scène sur la résilience et la santé mentale.

Cette courte pièce de théâtre a été suivie d’une présentation des services offerts par Huza – Trait d’union avec les deux fondatrices, Charlotte Muhorekeye et Jacqueline Ndayizigamiye. Par leurs expertises professionnelles et leurs expériences personnelles, elles ont constaté les barrières que rencontrent les populations issues de l’immigration dans l’accessibilité et l’utilisation des services essentiels dont elles ont besoin. Cela les a motivées à fonder leur organisme pour répondre plus efficacement aux besoins de ces populations dans le domaine des services sociaux et de la santé mentale.

Puis, un témoignage inspirant de Carelle Lahouri a énergisé l’auditoire. Ancienne agente de développement à la Société économique de l’Ontario, cette jeune Ivoirienne d’origine a fait découvrir les saveurs de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest aux Torontois. Elle a d’abord partagé ses expériences culinaires avec les internautes et a ensuite mis en place un service de livraison durant la COVID-19. L’an dernier, elle a ouvert « Instant du palais », un restaurant de cuisine ivoirienne à Toronto. Ce qui a débuté comme un simple partage de recettes et de conseils culinaires sur Facebook a rapidement évolué en un rêve entrepreneurial remarquable.

Après le repas, un défilé de vêtements africains présenté par Tossoko Clothing a permis à des mannequins en herbe de tous âges de démontrer leur talent. Pour conclure en beauté cette célébration de la femme africaine, les intervenants d’Akwaba Community, accompagnés du député fédéral de Milton, Adam Van Koeverden, ont remis les Prix INSPIRE dans les catégories leadership, art et culture, entrepreneuriat, impact social et jeunesse. Les récipiendaires sont Kassoum Silue, Viviane Sinan, Sidonie Kouadio, Cisse Ndieubott, Elykiah Doumbé, Albertine Chokoté, Eunice Wonegou, Aminata Bah et Oriane Diebou.

« Merci à toutes les familles qui sont venues célébrer la JIFA avec nous, conclut Édith Taki. Cette journée, dédiée à la reconnaissance et à l’appréciation du rôle crucial des femmes africaines leaders dans nos communautés, n’aurait pas été possible sans l’engagement, le dévouement et le soutien inestimable de tout un chacun. Votre participation active et votre enthousiasme ont permis de créer un événement mémorable. »

Photo : Plusieurs entreprises montraient leurs produits.