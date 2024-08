Alexia Grousson

Les francophones de Hamilton ont passé une fin de semaine sportive les 27 et 28 juillet. En effet, le Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest (Réseau) a organisé, pour une deuxième année consécutive, son tournoi multisports au Centre David Bradley.

« Ce tournoi s’inscrit dans le cadre des Communautés francophones accueillantes dont Hamilton fait partie. L’objectif de cet événement est de rassembler les diverses communautés culturelles et d’être inclusif. Pour aller dans ce sens, nous avons donc cette année ouvert les inscriptions du tournoi à tous les anglophones qui souhaitaient y participer », commente le directeur du Réseau, Alain Dobi.

Les participants devaient s’inscrire avec leur équipe préalablement formée. Les équipes pouvaient être mixtes et d’âges confondus. Malheureusement, par manque de participants, l’athlétisme a dû être annulé.

Le samedi a été consacré au basketball. Il y avait trois équipes inscrites : Shakatar, Hamilton Élite et une de la communauté burundaise de Hamilton. Après plusieurs affrontements, Hamilton Élite a remporté la première place, suivie de Shakatar et de la communauté burundaise.

La journée du dimanche a été fort occupée avec un tournoi de six équipes de soccer qui représentaient chacune un pays. Il y avait l’équipe du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, de la communauté ivoirienne et de la communauté burundaise. Le Ghana a remporté l’or, suivi du Burundi pour l’argent et du Nigéria pour le bronze. Les joueurs de l’équipe gagnante ont reçu un trophée en plus d’une médaille d’or, tandis que ceux des deuxième et troisième places ont reçu une médaille d’argent ou de bronze.

Le Réseau a fourni les collations et les repas des joueurs au cours de ces deux journées sportives, allant des pizzas aux boissons et barres tendres.

« Cette fin de semaine était vraiment satisfaisante. Les participants étaient respectueux. Il y avait un bon état d’esprit et une belle solidarité entre les équipes. Les anglophones étaient vraiment contents de pouvoir participer au tournoi avec les francophones. Nous avons vraiment démontré qu’Hamilton est une ville accueillante, inclusive et diversifiée », conclut Alain Dobi.

Photo (RIFCSO) : L’équipe du Ghana a remporté l’or au soccer.