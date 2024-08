Le Régional

Pour répondre à un besoin croissant au Canada, et particulièrement en Ontario, l’école Louis-Legrand, dont le siège social se trouve à Hamilton, ouvrira ses portes virtuelles le 3 septembre.

Cette école de langue française se veut différente des autres. « Il existe déjà des écoles en ligne, mais les élèves sont autonomes. Beaucoup ne réussissent pas tout seul et doivent prendre des rendez-vous avec les enseignants pour un suivi. Ce n’est pas assez, ce qui les oblige à trouver des tuteurs pour les aider. Cela prend du temps et de l’argent. À Louis-Legrand, nous proposons des cours avec des enseignants qualifiés et experts dans une matière afin d’offrir des crédits aux élèves. Les enseignants sont synchronisés en direct avec les élèves pour donner les cours et répondre à leurs besoins plus de trois heures par semaine », explique le directeur Van Thuan Huynh.

De plus, le ministère de l’Éducation a rajouté un apprentissage obligatoire en ligne. « Depuis 2023, en Ontario, tous les élèves du secondaire doivent compléter au moins deux crédits d’apprentissage en ligne pour obtenir leur diplôme d’études secondaires, mentionne le site du National Center on Education and the Economy. L’école Louis-Legrand répondra parfaitement aux exigences ministérielles », ajoute le directeur.

L’école s’engage à offrir un programme en français du curriculum de l’Ontario, agrémenté d’une éducation de qualité permettant aux élèves de la 1re à la 12e année, de réussir. Les jeunes peuvent choisir un ou plusieurs cours. Les tarifs sont abordables et adaptés aux années scolaires. Des cours pour réussir les tests du diplôme d’études en langue française pour les adultes et de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation pour les élèves sont également disponibles.

« Avec notre école, nous offrons aux élèves la liberté et la flexibilité. Ils gagnent du temps, que ce soit en évitant d’avoir à se déplacer pour venir à l’école ou les rendez-vous pour un suivi. De plus, ils peuvent suivre leurs cours de n’importe où. Par exemple, nous avons plusieurs athlètes qui sont inscrits. Ils peuvent ainsi poursuivre leur formation, tout en continuant à exercer leur passion, peu importe le pays où ils vont pour les compétitions. Cette école est aussi faite pour ceux qui souhaitent rester à domicile plutôt qu’être en présentiel et ceux qui veulent prendre des cours supplémentaires », conclut M. Huynh.

Les admissions sont ouvertes aux élèves canadiens et internationaux. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un formulaire en ligne ainsi que les documents requis. Une entrevue sera planifiée avec les familles et l’équipe d’admission.

