Les résidents de Guelph, Hamilton et Kitchener-Waterloo ont désormais accès à un nouvel outil pour réduire le gaspillage alimentaire. Cet été, Too Good To Go, la première application de lutte contre le gaspillage alimentaire au monde, a en effet été lancée successivement dans ces régions du Centre Sud-Ouest de la province.

Ces villes rejoignent Toronto, Vancouver, Montréal, Québec, Calgary, Edmonton et Ottawa-Gatineau dans le mouvement mondial contre le gaspillage alimentaire. Présente dans 17 pays et au Canada depuis juillet 2021, Too Good To Go a déjà aidé les Canadiens et plus de 3400 commerces alimentaires à sauver près de 650 000 repas.

L’application, téléchargeable gratuitement, met en relation les consommateurs avec des commerces alimentaires locaux qui ont des surplus de nourriture à la fin de la journée. Les consommateurs ont accès à des sacs surprise d’aliments au tiers du prix. C’est une solution concrète et intuitive pour sauver de la nourriture, de l’argent et aussi agir pour la planète.

Un foyer canadien gaspille en moyenne 4,5 repas par semaine, soit l’équivalent de 1800 $ par an. Réduire ce gaspillage peut donc permettre aux Canadiens d’épargner de l’argent et aux commerces alimentaires de générer un revenu additionnel sur des aliments autrement gaspillés.

Avec plus de 100 commerces alimentaires locaux déjà présents sur l’application à Guelph, Hamilton et Kitchener-Waterloo, les résidents peuvent empêcher de la nourriture d’une variété de boulangeries, cafés, épiceries, restaurants, supermarchés d’être gaspillée. Parmi ces commerçants figurent The Crumby Cookie Dough Co, Play A Latte Cafe et AAA Pizza and Wings à Kitchener-Waterloo, Momoco Donuts, Goodness Me et Nardini Specialties à Hamilton, et Sweet Temptations Cupcakery, Trotters Butcher Shop et Lady Glaze Doughnuts à Guelph.

Source : Nicol Dot, Too Good To Go