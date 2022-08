Situé au carrefour central de la Place Niagara, le pavillon de la Francophonie a été un lieu de rencontres et de découvertes intéressantes au cours des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Les activités collectives au Pavillon, visant la participation des enfants et des athlètes, sont devenues des points d’attrait de premier plan pour les visiteurs sur le site principal des Jeux.

En premier lieu, la toile collective produite par l’artiste en résidence Andréa Létourneau a fait l’objet de beaucoup d’attention des visiteurs. Il s’agit d’une toile en lien avec le thème du pavillon, « Tous les accents sont les bienvenus ». Les enfants et les visiteurs de passage au pavillon ont peint les visages des Jeux d’été.

« Nous voulions un endroit qui soit accueillant et interactif pour bien représenter la francophonie, explique Jean Chartrand, bénévole et secrétaire du Centre communautaire Le Griffon, organisme responsable de la programmation au pavillon francophone. Il fallait avoir de la musique de la région en français, différentes personnes à chaque jour. Sur le plan local, nous avons eu les frères Simon et Malcolm Hauber qui ont offert plusieurs performances sous notre chapiteau du vrai style de musique « party de cuisine » canadienne-française.

« De plus, nous avons eu le plaisir de compléter un vox pop avec quelques artistes du groupe Les Rats d’Swompe et les frères Hauber ont eu l’occasion de jouer deux gigues pour le groupe. Il va sans dire que nos deux musiciens en herbe n’oublieront pas cette expérience de sitôt!

Le succès du Pavillon francophone est dû en grande partie à la collaboration de nombreux partenaires : l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, l’Université Brock, Le Griffon, les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, l’Éducation en langue française au Canada, l’AFOCSC et CERF Niagara.

« Il faut également souligner le travail acharné de notre grande cheffe de file Sue Morin qui œuvre à faire vivre le fait français aux Jeux depuis plusieurs années », ajoute M. Chartrand.

Parmi les visites surprises au Pavillon francophone, les bénévoles sur le site ont eu le plaisir de rencontrer la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, le 14 août. Elle a eu l’occasion de faire la connaissance de la troupe les Gens du Nord, un groupe franco-ontarien qui interprète du folklore canadien-français.

Mme Dowdeswell a été épatée par la toile communautaire alors les animateurs du Pavillon lui ont expliqué le lien entre le design et le thème « Tous les accents sont bienvenus ». La toile collective finale sera exposée dans les divers hôtels de ville de la région du Niagara tout au long de l’année.

D’autres personnalités politiques sont venues encourager les bénévoles francophones, dont les députées fédérales Marie-France Lalonde et Mona Fortier d’Ottawa qui ont participé au vox pop. Le 19 août, c’était au tour de Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney de venir encourager les francophones du Niagara.

« Les partenaires au pavillon ont rendu hommage au riche héritage canadien-français et la francophonie a été très visible et active au cours des Jeux. De plus, le design de la mascotte des Jeux d’été du Niagara a été réalisé par un de nos petits francophones. Ce fut un franc succès pour la francophonie locale! », conclut M. Chartrand.

Photo : De gauche à droite : Jean et Melinda Chartrand avec la reine du Club LaSalle de St. Catharines, Mia Wendling