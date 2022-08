Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent près de 1,6 million $ pour offrir un service Internet haute vitesse rapide et fiable à plus de 380 foyers, entreprises et exploitations agricoles du comté de Perth.

Le nouveau réseau à large bande, installé en partenariat avec Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc., fournit maintenant l’accès à un service Internet haute vitesse rapide et fiable à plus de 110 foyers, entreprises et exploitations agricoles dans les collectivités de Slabtown, Bornholm et Willow Grove. Les deux paliers de gouvernement ont investi plus de 219 500 $ chacun dans ce projet.

« Un réseau à large bande fiable est une nécessité pour les foyers et les entreprises dans notre monde de plus en plus branché, a déclaré Valerie Bradford, députée de Kitchener South-Hespeler. L’installation de cette nouvelle technologie de fibre et d’une infrastructure supplémentaire de réseau dans le comté de Perth nous aidera à atteindre notre objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse d’ici 2030. »

De plus, les deux gouvernements contribuent chacun plus de 613 000 $ pour appuyer l’installation d’un réseau additionnel dans le comté de Perth afin de fournir l’accès à un service Internet haute vitesse à plus de 270 foyers, entreprises et exploitations agricoles dans les collectivités de Britton et Tralee d’ici décembre 2022.

« Notre gouvernement passe à l’action et remplit sa promesse de fournir l’accès à Internet haute vitesse à l’ensemble des régions rurales de l’Ontario, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Les projets comme ceux-ci dans le comté de Perth qui branchent un plus grand nombre de collectivités à Internet haute vitesse sont essentiels pour construire un Ontario plus fort en aidant les familles et les agriculteurs à rester en contact avec leurs proches et en leur permettant d’accéder aux soutiens dont ils ont besoin, tout en fournissant un coup de pouce plus que nécessaire aux économies locales. »

« Ces investissements importants dans des réseaux Internet haute vitesse sont très appréciés par les collectivités comme la nôtre, a déclaré Matthew Rae, député provincial de Perth-Wellington. Nous avons réalisé ces dernières années l’importance d’avoir accès à un réseau Internet haute vitesse de qualité. Je suis donc bien content que notre gouvernement se soit engagé à brancher chaque collectivité à Internet haute vitesse d’ici 2025. »

Les contrats pour étendre le réseau à large bande dans le comté de Perth ont été attribués par Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc. – une société sans but lucratif mise sur pied par des municipalités locales pour favoriser une plus grande connectivité dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Plus de 255 millions $ ont été investis par les gouvernements du Canada, de l’Ontario et le secteur privé afin de donner accès à Internet haute vitesse à plus de 63 000 foyers et entreprise du Sud-Ouest de la province grâce à SWIFT d’ici la fin de 2025.

Source : Gouvernement de l’Ontario