Le Centre francophone de Hamilton (CFH) a invité ses bénévoles du festival FrancoFEST, ses membres ainsi que les commanditaires de l’événement annuel pour une soirée sociale en compagnie de l’artiste Stef Paquette. Le chanteur-compositeur et interprète franco-ontarien était de passage à Hamilton pour donner des ateliers aux élèves de l’école secondaire Georges-P-Vanier, le lendemain, dans le cadre d’un partenariat entre le CFH, l’école et les programmes de microfinancement PassepART et Vice-versa.

La soirée s’est déroulée au West Town Bar and Grill sur la rue Locke à Hamilton et a rassemblé 35 personnes. « Le but était de permettre à tout ce beau monde de se rencontrer, faire connaissance et passer un moment agréable autour d’un buffet. Au début de la soirée, Stef Paquette a pris sa guitare pour chanter Télémaniac en acoustique, pied sur une chaise et style décontracté, et le public s’est joint à lui pour les refrains. La chanson parle de la dépendance à la télévision, qui ne s’est pas arrangée pendant la pandémie selon lui!

Les invités ont pu échanger avec lui, faire connaissance avec son ami Jacques Grylls (qui a réalisé la production du festival virtuel en 2020 et 2021 pour le CFH) avant de le retrouver le 17 juin pour l’ouverture du festival », raconte Julie Jardel, directrice générale du CFH.

Un rendez-vous à ne pas manquer les 17 et 18 juin au parc Gage avec, entre autres, les prestations de YAO, Mimi O’Bonsawin, Céleste Lévis, Le gros orteil et Makhena Rankin-Guérin.

Source : CFH

Photos : courtoisie du CFH

Photo : De gauche à droite : Samantha Waechter (coordinatrice culturelle du CFH), Karen Niaba (membre du CA), Antoine Nene (bénévole), Tracie Daigle (membre du comité bénévole), Lanciné Koulibaly (coordonnateur des bénévoles), Marilyne Batelot (adjointe administrative au CFH), l’artiste Stef Paquette et Julie Jardel.